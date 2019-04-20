هدف مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام.. فيل فودين يضع السيتيزنز في المقدمة (فيديو)

سجل فيل فودين الهدف الأول في المباراة التي تجمع ناديه مانشستر سيتي مع توتنهام، في قمة مباريات الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب الاتحاد.

وتلقى فودين كرة عرضية من سيرجيو أغويرو، ليضعها برأسه في شباك الحارس هوغو لوريس في الدقيقة الخامسة.

الدوري الانجليزي : مانشستر سيتي 1 × 0 توتنهام | هدف فودين 5″ ???? ••• في حال تم حجب الفديو تجدونه هنا @ggo_l1

pic.twitter.com/Z2X6cU0vsd — اهداف المباريات HD (@arbhdd) ٢٠ أبريل ٢٠١٩

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني على لائحة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 83 نقطة، بفارق نقطتين عن ليفربول المتصدر، والذي لعب مباراة أكثر، في حين يملك توتنهام 67 نقطة في المركز الثالث.

وجاءت تشكيلة بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي كالتالي:

إيدرسون، والكر، لابورت، ستونز، غوندوغان، دي بروين، زينشينكو، برناردو سيلفا، فودين، أغويرو وستيرلينغ.

في حين جاءت تشكيلة توتنهام، الذي يدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو كالتالي:

جازانيجا، فيرتونخين، ألديرفيريلد، بن دافيز، سانشيز، فويث، إريكسن، لوكاس، آلي، إيريك داير وسون.

وتأتي المباراة بعد أيام قليلة من مباراة الفريقين في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بفوز مانشستر سيتي 4/3، على ملعب الاتحاد أيضًا، لكن التأهل كان من نصيب توتنهام، مستفيدًا من أفضلية التسجيل خارج الأرض.