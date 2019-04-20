مباراة ليفربول ضد كارديف سيتي.. وارنوك يتمنى تجنب فريقه خسارة ثقيلة أمام ”الريدز“

يخشى نيل وارنوك، مدرب كارديف سيتي، تعرض فريقه لخسارة ”ثقيلة“ أثناء سعيه للحفاظ على آماله في البقاء بالدوري الإنجليزي الممتاز، عندما يستضيف ليفربول المنافس على اللقب، غدًا الأحد.

ومنح الفوز 2-صفر على برايتون أند هوف ألبيون، يوم الثلاثاء الماضي، كارديف صاحب المركز 18، دفعة قوية خلال معركته للنجاة من الهبوط، حيث يتأخر بفارق نقطتين فقط عن منطقة الأمان.

وأثار سجل كارديف أمام الأندية الستة الأوائل في الترتيب، مخاوف وارنوك حيث خسر الفريق كافة مبارياته العشر قبل مواجهة ليفربول ومانشستر يونايتد مجددًا.

وقال وارنوك للصحفيين: ”سيكون يومًا رائعًا. نريد مواصلة معركة البقاء في الدوري“.

وتلقت شباك كارديف خمسة أهداف على أرضه أمام كل من مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، وثلاثة أمام توتنهام هوتسبير وآرسنال.

ويصل ليفربول إلى عاصمة ويلز بعد ثمانية انتصارات متتالية في جميع المسابقات.

وشدد وارنوك على أهمية التماسك الدفاعي لتجنب خسارة ثقيلة أخرى.

وأضاف: ”لا أحب أن تفقد الأندية التي أقودها التركيز بهذا الشكل. لا يزال أمامنا مهمة صعبة. نريد احتلال المركز 17 بدلًا من برايتون“.