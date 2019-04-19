أخبار ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس وليفربول والدوريات الخمس الكبرى

سيطر مستقبل البرتغالي كريستيانو رونالدو على تقارير الصحافة الأوروبية ليوم الجمعة، في ظل انتشار الشائعات حول مصير ”الدون“ في نادي يوفنتوس الإيطالي، بعد ضياع حلم التتويج بمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب وداع البطولة من دور الثمانية، على يد أياكس أمستردام الهولندي.

ونال المصري الدولي محمد صلاح قسطاً من التقارير التي تناولت مصيره في نادي ليفربول الإنجليزي، في ظل اهتمام ناديي يوفنتوس وريال مدريد الإسباني بالحصول على خدماته بداية من الموسم الجديد.

مصير ”الدون“

كشفت تقارير صحفية طبيعة العلاقة بين نادي يوفنتوس الإيطالي ونجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، خاصة في أعقاب خروج اليوفي من مسابقة دوري أبطال أوروبا أمام أياكس أمستردام الهولندي من دور الثمانية، بعد الخسارة 2-3 بمجموع المباراتين.

وكانت تقارير قد أشارت أمس إلى أن رونالدو طلب من إدارة يوفنتوس مغادرة البيانكونيري بنهاية الموسم الجاري، وسط توقعات بوجود عرض جاد من ناديه القديم مانشستر يونايتد كي يعود مجدداً إلى ”أولد ترافورد“.

ولكن الصحفي ”إيدو أغوير“، المقرب للغاية من كريستيانو رونالدو، قال لبرنامج ”الشرينغيتو“ الشهير إن جميع التقارير التي تحدثت عن رغبة ”الدون“ في الرحيل عن يوفنتوس غير صحيحة على الإطلاق، ولا أساس لها.

وأضاف أغوير بقوله: ”رونالدو لم يتحدث مع مسئولي يوفنتوس فيما يخص رغبته في الرحيل عن النادي، هذا لم يحدث إطلاقاً“.

وتابع قائلا: ”حديث رونالدو مع مسئولي يوفنتوس تركز على شكواه من أنه اللاعب الوحيد الذي يسجل ويصنع الأهداف في المباريات الحاسمة، الأرقام تؤكد أن رونالدو أفضل هداف وأفضل صانع أهداف في يوفنتوس، وهذا لا يكفي، وتلك هي النقطة التي أثارها ”الدون“ مع إدارة النادي الإيطالي“.

وكان رونالدو قد أكد في تصريحات أنه لا يستطيع وحده أن ”يصنع المعجزات“.

من جانبها، قالت ونقل صحيفة ”لاريبوبليكا“ الإيطالية إن رونالدو قد يودع السيدة العجوز في عام 2020؛ أي قبل عامين من انتهاء عقده.

وقد تم وضع عدة سيناريوهات للأندية التي من المرشح الانتقال لها، وبينها الهلال السعودي، الذي سيمنحه راتبًا ضخمًا على الأرجح، خاصة وأن عمره سيتجاوز حينها 35 عامًا.

ومن بين الأندية المرشح انتقال رونالدو لها باريس سان جيرمان وبكين غوان الصيني، أو ربما يعود من حيث بدأ في سبورتنغ لشبونة البرتغالي.

محمد صلاح.. إلى أين؟

عاد المصري الدولي محمد صلاح إلى التألق وإحراز الأهداف الرائعة، وكان ثمن ذلك عودته مرة أخرى إلى تصدر سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

واستفاق محمد صلاح بعد فترة غياب طويلة عن التألق وتسجيل الأهداف مع ناديه ليفربول الإنجليزي، بعد أن هزّ شباك ساوثهامبتون وتشيلسي في البريمييرليغ، وأخيراً بورتو البرتغالي في دوري أبطال أوروبا.

وأشارت تقارير صحفية إيطالية إلى أن نادي يوفنتوس يرغب في ضم محمد صلاح لإرضاء البرتغالي رونالدو، الذي اشتكى من كونه لا يستطيع وحده أن يصنع المعجزات في البيانكونيري.

وفي نفس الوقت لا يقف نادي ريال مدريد بعيداً عن نجم وهداف ليفربول، وكذلك الحال بالنسبة للسنغالي ساديو ماني نجم الريدز.

وأشارت تقارير إسبانية إلى أن النادي الملكي يمكن أن يدفع 250 مليون يورو للتعاقد مع أحد النجمين، صلاح أو ماني، ليجعل أحدهما أغلى لاعب في العالم.

يوفيتش يقترب من ريال مدريد

قالت صحيفة ”أس“ الإسبانية إن نادي ريال مدريد اقترب بشدة من ضم المهاجم الصربي لوكا يوفيتش، لاعب نادي آنتراخت فرانكفورت الألماني بداية من الموسم المقبل.

وأضافت الصحيفة بقولها في تقرير نشرته اليوم الجمعة إن المباحثات بين مسؤولي ريال مدريد ونظرائهم في النادي الألماني تسير بإيجابية، وأنه من المتوقع أن يتم حسم الصفقة بشكل رسمي خلال أيام.

ومضت الصحيفة تقول: ”أرسل ريال مدريد كشافين لمتابعة يوفيتش في الدوري الألماني، إضافة إلى مباريات مسابقة الدوري الأوروبي، حيث قاد يوفيتش فريقه إلى دور نصف النهائي، بعد عبور عقبة بنفيكا البرتغالي، وسيلاقي تشيلسي الإنجليزي“.

وأشارت إلى أن سعر يوفيتش سيتراوح بين 50 إلى 60 مليون يورو.

وشارك يوفيتش، البالغ من العمر 21 عامًا، في 41 مباراة هذا الموسم مع انتراخت فرانكفورت، أحرز خلالها 25 هدفًا، وصنع 7 آخرين.

نجم أياكس يتوعد برشلونة

تعهد النجم الهولندي الشاب فرينكي دي يونغ بالعمل على هزيمة فريقه المستقبلي برشلونة، في حال مواجهة فريقه الحالي أياكس أمستردام للفريق الإسباني في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسوف يلاقي أياكس فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي في الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا، في حين يلعب برشلونة أمام ليفربول.

وحرص النجم الهولندي الذي انتقل لبرشلونة في صفقة كلفت الفريق حوالي 75 مليون يورو، على وضع حد للتكهنات لأي تهاون من خلال فيديو قال فيه: ”نهائي أمام برشلونة سيكون مميزًا، لكني لست مهتمًا بمن سنواجه في النهائي طالما أني لاعب في أياكس فإني أرغب في كونه يفوز.“

وأضاف النجم الهولندي الشاب: ”لن أكون متوترًا من كوني سألعب لبرشلونة في المستقبل، سأحاول هزيمتهم كما فعلنا مع ريال مدريد.“

وسينتقل دي يونغ لبرشلونة بداية من شهر يوليو القادم حسب الاتفاق بين الفريقين، لكن النجم الهولندي مستمر في قيادة فريقه الحالي نحو إنجاز تاريخي عبر الفوز بثلاثية الدوري والكأس في هولندا ودوري أبطال أوروبا.

مستقبل إيكاردي

حسمت واندا نارا، زوجة المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، مصير زوجها في نادي إنتر ميلان الإيطالي.

وقالت واندا نارا إن إيكاردي سيبقى في الفريق الإيطالي، ولا ينوي مغادرة النيراتزوري بنهاية الموسم الحالي.

ونقلت وسائل إعلام محلية وعالمية بينها موقع ”كاليتشو ميركاتو“ عن نارا قولها إن إيكاردي لن يرحل بنهاية الموسم رغم الخلافات الأخير مع النادي.

وسُحبت شارة القيادة من المهاجم الأرجنتيني في فبراير الماضي بسبب المماطلة بتجديد عقده، وغاب عن مباريات الفريق نحو شهرين بداعي إصابته في ركبته.

ورغم أن إيكاردي هز الشباك في مواجهة جنوة من ركلة جزاء بعد عودته للفريق في الثالث من الشهر الحالي إلا أنه لم يسجل مرة أخرى.

ولا يزال مستقبل إيكاردي مع النادي موضع شك رغم أنه مرتبط بعقد ينتهي في 2021 ، حيث سعى ريال مدريد إلى التعاقد معه، لكن نارا قالت إنه يخطط للبقاء على الرغم من الشائعات المتعلقة برحيله المحتمل.