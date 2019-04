التشكيلة الرسمية لمباراة مانشستر سيتي وتوتنهام (صور)

أعلن المدرب الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، تشكيلة فريقه لمباراة توتنهام، في قمة منافسات الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب الاتحاد.

وجاءت تشكيلة مانشستر سيتي كالتالي:

إيدرسون، والكر، لابورت، ستونز، غوندوغان، دي بروين، زينشينكو، برناردو سيلفا، فودين، أغويرو وستيرلينغ.

في حين جاءت تشكيلة توتنهام، الذي يدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو كالتالي:

جازانيجا، فيرتونخين، ألديرفيريلد، بن دافيز، سانشيز، فويث، إريكسن، لوكاس، آلي، إيريك داير وسون.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني على لائحة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 83 نقطة، بفارق نقطتين عن ليفربول المتصدر، والذي لعب مباراة أكثر، في حين يملك توتنهام 67 نقطة في المركز الثالث.

???? How we line-up for #MCITOT…

XI | Ederson, Walker, Stones, Laporte, Zinchenko, Gundogan, De Bruyne, Foden, Bernardo, Sterling, Aguero (C)

SUBS | Muric, Sane, D Silva, Fernandinho, Mahrez, Otamendi, G Jesus@HaysWorldwide ???? #mancity pic.twitter.com/Fveb4gFtxr

— Manchester City (@ManCity) ٢٠ أبريل ٢٠١٩