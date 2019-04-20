كل ما تريد معرفته عن مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

يتجدد الصدام بين مانشستر سيتي وضيفه توتنهام، اليوم السبت، في افتتاح منافسات الجولة الـ35 للدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعد المباراة صعبة على الفريقين، في ظل صراع الصدارة بين مانشستر سيتي وليفربول، بخلاف أن مانشستر سيتي ودّع دوري أبطال أوروبا منذ 72 ساعة فقط على يد توتنهام، بعد مباراة مثيرة ومجنونة.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 14:30 بتوقيت السعودية على ملعب ”الاتحاد“ بصافرة الحكم مايكل أوليفير.

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2 بصوت المعلق التونسي عصام الشوالي.

ترتيب الفريقين

يحتل مانشستر سيتي المركز الثاني برصيد 83 نقطة بفارق نقطتين عن ليفربول صاحب الصدارة وله مباراة مؤجلة، ويبقى مانشستر سيتي صاحب الهجوم الأقوى برصيد 86 هدفًا واستقبل 22 هدفًا.

ويحتل توتنهام المركز الثالث برصيد 67 نقطة ويأمل تحقيق الفوز لتثبيت أقدامه في المربع الذهبي.

وفاز مانشستر سيتي في إياب دور الـ 8 بدوري أبطال أوروبا على توتنهام بنتيجة 4/3، وفي لقاء الدور الأول فاز مانشستر سيتي 1/0..

مانشستر سيتي وفخ جديد

يخشى مانشستر سيتي السقوط من جديد في فخ توتنهام، خاصة أن الفريق يأمل تحقيق الفوز لمواصلة المنافسة على اللقب مع الاقتراب من خط النهاية وأي نزيف نقاط قد يهدد حلم الحفاظ على لقب البريمييرليغ.

ويقود أحلام مانشستر سيتي المدرب الإسباني بيب غوارديولا، وتبدو الصفوف مكتملة عدا غياب الحارس كلاوديو برافو بجانب الشكوك حول مشاركة أوليكساندر زيتشينكو.

ويعتمد مانشستر سيتي على الحارس إديرسون وأمامه الرباعي جون ستونز وإيمريك لابورت وكايل ووكر وفابيان ديلف للدفاع، مع ثلاثي الوسط فرناندينهو وكيفين دي بروين ودافيد سيلفا، بينما يقود ثلاثي الهجوم رحيم سترلينغ وسيرجيو أغويرو وليروي ساني.

توتنهام وهدية ليفربول

ينتظر ليفربول هدية فريق توتنهام وتحقيق الفوز على حساب مانشستر سيتي، ويفتقد السبيرز خدمات الثلاثي هاري كين وهاري وينكس وسيرجي أورييه للإصابة.

ويعتمد توتنهام بقيادة مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوكتينيو على طريقة 3-4-2-1 بوجود الحارس هوغو لوريس وأمامه الثلاثي دافينسون سانشيز ويان فيرتونخين وتوبي ألديرفيلد، مع الرباعي فيكتور وانياما وكيلي ويتريس وكريستيان إريكسن وبن دافيس للوسط، مع ثلاثي الهجوم لوكاس مورا وسون هيونغ مين وفرناندو يورينتي مع احتمالية إراحة بعض اللاعبين.

وقال محمد شوقي، لاعب وسط ميدلسبرة الإنجليزي الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“، إن المباراة صعبة للغاية خاصة بعد الخروج من دوري الأبطال، موضحًا أن دوافع مانشستر سيتي أقوى بكثير بقيادة مدربه غوارديولا ويسعى لمواصلة الانتصارات وحصد الفوز لاعتلاء الصدارة وتعزيزها مع خوض اللقاء المؤجل.

وأضاف: ”توتنهام لديه سلاح مهم وهو قوة ونشاط وسط الملعب، وهو أمر يهدد مانشستر سيتي“.