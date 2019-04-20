القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وتوتنهام اليوم في الدوري الإنجليزي

يستضيف مانشستر سيتي منافسه توتنهام، اليوم السبت، على ملعب الاتحاد، في قمة منافسات الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتنقل مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام على قناة beIN SPORTS HD 2.

وتقام المباراة الساعة 14:30 بتوقيت مكة المكرمة، 13:30 بتوقيت القاهرة.

وتأتي المباراة بعد أيام قليلة من مباراة الفريقين في إياب ربع نهائي دوري ابطال أوروبا، والتي انتهت بفوز مانشستر سيتي 4/3، على ملعب الاتحاد أيضًا، لكن التأهل كان من نصيب توتنهام، مستفيدًا من أفضلية التسجيل خارج الأرض.

ويحتاج مانشستر سيتي للفوز في المباريات الـ5 المتبقية لضمان الفوز بلقب الدوري الإنجليزي للموسم الثاني على التوالي.

وقال المدرب الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي: ”يجب علينا الوقوف سويًّا وإظهار ردة الفعل. الفترة قصيرة وسنلعب ضد الفريق ذاته. لا يمكننا التفكير كثيرًا الآن“.

وأضاف ”كافحنا كثيرًا 9 أو 10 أشهر في الدوري الممتاز.. الأمر بين أيدينا. الأمر صعب لكن يجب أن نفعل ذلك“.

وتُوِّج مانشستر سيتي بلقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية، وبلغ نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، ما يعني أنه يستطيع إحراز ثلاثية من الألقاب المحلية.