لماذا لا يستطيع نادي برشلونة شراء محمد صلاح من ليفربول؟

ذكرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، أن نادي برشلونة الإسباني لا يستطيع شراء أي لاعب من ليفربول الإنجليزي قبل صيف 2020 لوجود شرط جزائي بين الفريقين منذ صفقة البرازيلي فيليب كوتينيو يقضي بدفع برشلونة مبلغ 100 مليون جنيه إسترليني إضافية حال تعاقد مع لاعب جديد من الفريق.

وبحسب الصحيفة التي قدّمت مثالًا بالمدافع الهولندي فيرجيل فان ديك والذي يبلغ سعره في السوق حوالي 120 مليون جنيه إسترليني، فإن برشلونة مطالب بدفع 220 مليون جنيه إسترليني حال رغب في التعاقد معه الصيف المقبل.

وينتهي الشرط الجزائي بين الفريقين صيف 2020 وهو ما يعني بحسب الصحيفة أن برشلونة لن يستطيع الاقتراب من نجوم الفريق، المصري محمد صلاح والبرازيلي روبيرتو فيرمينو والهولندي فان ديك والسنغالي ساديو ماني والحارس البرازيلي أليسون باكير.

ويرتبط برشلونة بمدافع ليفربول الإسباني ألبرتو مورينو الذي يسعى للتعاقد معه كبديل للمدافع جوردي ألبا لكن الشرط الجزائي لن يكون عائقًا في ظل رغبة ليفربول في التخلص من اللاعب الصيف المقبل حال وصول عرض مالي جيد.