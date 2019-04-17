بعد تقرير طلبه الرحيل عن ليفربول.. وكيل محمد صلاح يسخر من صحيفة ”آس“ (صورة)

رد رامي عباس وكيل أعمال النجم المصري محمد صلاح على تقرير صحيفة ”آس“ الإسبانية، والتي تحدثت عن طلبه الرحيل من ليفربول بعد خلافه مع المدرب الألماني يورغن كلوب.

وكتب الوكيل عبر صفحته على “ تويتر “:“ يتحدثون من مؤخرتهم مرة أخرى، أرى.“

Talking out of their AS again I see. — Ramy Abbas Issa (@RamyCol) ١٧ أبريل ٢٠١٩

وبذلك ينفي رامي عباس تقرير الصحيفة الإسبانية والتي تحدثت عن تدخل إدارة ليفربول لإقناع النجم المصري بالبقاء حتى نهاية الموسم، ومنحه فرصة الرحيل في حال إصراره على موقفه.

وليست المرة الأولى التي تنشر تقارير إعلامية عن رغبة النجم المصري في الرحيل عن ليفربول وتم نفيها عدة مرات، رغم اهتمام فرق كبرى بخدماته خصوصًا في إسبانيا من طرف ريال مدريد وبرشلونة.

يذكر أن صلاح، الفائز بجائزة أفضل لاعب أفريقي في العامين الماضيين، أحرز 22 هدفًا في 45 مباراة لعبها مع ليفربول بمختلف المسابقات هذا الموسم، علمًا أنه يتقاسم حاليًا صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي مع الأرجنتيني سيرجيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي برصيد 19 هدفًا لكل منهما.