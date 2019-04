بعد تقرير طلبه الرحيل عن ليفربول.. وكيل محمد صلاح يسخر من صحيفة ”آس“ (صورة)

رد رامي عباس وكيل أعمال النجم المصري محمد صلاح على تقرير صحيفة ”آس“ الإسبانية، والتي تحدثت عن طلبه الرحيل من ليفربول بعد خلافه مع المدرب الألماني يورغن كلوب.

وكتب الوكيل عبر صفحته على “ تويتر “:“ يتحدثون من مؤخرتهم مرة أخرى، أرى.“

Talking out of their AS again I see.

— Ramy Abbas Issa (@RamyCol) ١٧ أبريل ٢٠١٩