مفاجأة.. محمد صلاح طلب الرحيل من ليفربول بعد ”خلاف“ مع يورغن كلوب

أشارت تقارير صحفية إلى أن محمد صلاح نجم ليفربول طلب الرحيل عن ناديه الإنجليزي بنهاية الموسم بعد خلاف مع مدربه يورغن كلوب.

وقالت صحيفة AS الإسبانية يوم الأربعاء إن صلاح قد يتم عرضه للبيع بنهاية الموسم بناء على رغبته بعد نقاش حاد مع المدير الفني الألماني وفقًا لصحف إنجليزية.

وقالت الصحيفة إن الدولي المصري أبلغ إدارة النادي برغبته في الرحيل لكن نجحت وساطة ملاك النادي في إقناعه بالبقاء مع السماح له بالرحيل في حال ظلت رغبته كما هي بنهاية الموسم.

ومن الممكن أن يفتح هذا السيناريو الباب أمام عمالقة أوروبا باستغلال الفرصة والتفاوض مع صلاح البالغ عمره 26 عامًا خاصة وأن ريال مدريد أبدى رغبته في ضمه الموسم الماضي.

ورغم أن هذا الموسم لا يبدو صلاح بين أولويات الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للنادي الملكي مقارنة بزميله السنغالي ساديو ماني لكن الأمر قد يتغير.

وسجل صلاح 22 هدفا في 45 مباراة هذا الموسم بينما سجل الموسم الماضي 44 هدفا في 52 مباراة واحتل المركز الثاني في صدارة الحذاء الذهبي الأوروبي