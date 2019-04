”تايم“ تختار محمد صلاح ضمن أكثر 100 شخصية مؤثرة حول العالم (صورة)

اختارت مجلة تايم الأمريكية النجم المصري الدولي محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، ضمن أكثر 100 شخصية مؤثرة حول العالم، وذلك في التقرير الذي نشرته اليوم الأربعاء.

ووضعت ”تايم“ صورة لمحمد صلاح ضمن بعض الشخصيات المؤثرة عالميًا، وذلك على غلاف المجلة.

وقالت المجلة الأمريكية واسعة الانتشار: ”محمد صلاح يتميز بأنه إنسان أكثر من كونه لاعب كرة قدم.. كما أنه أحد أفضل لاعبي كرة القدم في العالم“.

وأضافت بقولها: ”لا يمكن تخيّل الضغط الشديد الذي يتعرض له محمد صلاح في ظل النجاح الذي يحققه مؤخرًا، إنه أمر يصعب تصديقه، هذا اللاعب يقع تحت ضغوط شديدة للغاية، تأتي مع حالة العشق الفريدة من جانب الجماهير له“.

ومضت تقول: ”محمد صلاح يمثل رمزًا للمصريين، والمسلمين في جميع أنحاء العالم، إنه أيضًا متواضع ولا يتوقف عن الضحك، وتشعر أنه لا يميل أبدًا إلى تعقيد الأمور، إنه بسيط للغاية“.

وأردفت بقولها: ”كلاعب كرة قدم، فإنه يمارس اللعبة بحالة من المرح، يطرح محمد صلاح دائمًا التساؤل: ماذا سيكون الشعور لو قام أحد بتقليد أسلوبه في اللعب، وأصبح قادرًا على النجاح مثله؟، إنه يجذب الانتباه دائمًا بوجهه البشوش بعد أن يقدم فاصلًا مهاريًا نادرًا، يمنح المتابعين شعورًا أكيدًا بأنه سيقدّم الإمتاع الذي يريدونه في أي وقت“.

.@iamjohnoliver: "@MoSalah is a better human being than he is a football player. And he’s one of the best football players in the world" #TIME100 https://t.co/qHTDgMBRsv pic.twitter.com/BEl6JM4Cxh

— TIME (@TIME) April 17, 2019