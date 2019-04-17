إقصاء مانشستر يونايتد من دوري أبطال أوروبا يعطي الأمل لبوغبا بالرحيل

أقصى برشلونة مانشستر يونايتد من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ليضع الفريق في موقف محرج في حال فشله في التأهل للمسابقة الموسم القادم من بوابة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم يتبقَ أمام مانشستر يونايتد سوى 5 لقاءات في الدوري الإنجليزي الممتاز يبحث من خلالها عن التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم؛ للحفاظ على نجومه من الرحيل.

ويبقى الفرنسي بول بوغبا أكبر المطلوبين في سوق الانتقالات من عدة فرق كبرى من بينها ريال مدريد، وفي حال فشل الفريق في التأهل لدوري الأبطال يصبح رحيله أسهل حسب تقارير إعلامية.

وتعطي القوانين في مانشستر يونايتد الحق للإدارة بتقليص رواتب لاعبيها بنسبة 25 في المائة في حال عدم التأهل لدوري أبطال أوروبا، وهو ما يعني أن راتب بول بوغبا سيتراجع من 17،3 مليون يورو سنويًا إلى 13 مليون يورو فقط.

كما ستتراجع كل رواتب لاعبيه بنفس النسبة وهو ما يدفعهم للتفكير في الرحيل بحثًا عن فرق مشاركة في المسابقة الأهم، وبحثًا عن رواتب أعلى.

ولن تقف إدارة مانشستر يونايتد مكتوفة الأيدي، فهي تحاول البحث عن حلول مع نجومها للمحافظة عليهم عبر تجديد عقودهم وتمديدها بشروط جديدة تضمن حصولهم على نفس الرواتب في حال عدم التمكن من التأهل لدوري الأبطال.

وينافس مانشستر يونايتد على بطاقة التأهل لدوري أبطال أوروبا في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يحتل المركز السادس بـ64 نقطة بفارق نقطتين عن آرسنال الرابع و3 نقاط عن توتنهام الثالث.