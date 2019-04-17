موعد مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام اليوم في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

يواجه مانشستر سيتي منافسه توتنهام، مساء اليوم الأربعاء، بملعب ”الاتحاد“، في مواجهة إنجليزية ضمن مباريات إياب الدور ربع النهائي بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويكفي توتنهام التعادل السلبي في مباراة اليوم لبلوغ الدور نصف النهائي بمسابقة دوري أبطال أوروبا، بعدما تفوق على مانشستر سيتي في مباراة الذهاب التي أقيمت بملعب ”وايت هارت لين“ بهدف نظيف، بينما يحتاج الفريق السماوي لتحقيق الفوز بهدفين دون مقابل لمواصلة المشوار نحو تحقيق حلم التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا والحفاظ على حلم الرباعية التاريخية.

ويخشى سيتي تكرار سيناريو الموسم الماضي عندما ودع دوري أبطال أوروبا من الدور ربع النهائي ومن فريق إنجليزي هو ليفربول، لا سيما أنه خسر على ملعب توتنهام كما خسر السنة الماضية على ملعب ليفربول بثلاثية نظيفة، لكنه هذه المرة يأمل في الانتفاضة التي لم يتمكن من تحقيقها قبل عام عندما خسر على ملعبه أمام ”الريدز“ 1-2 ليودع البطولة.

ويفتقد توتنهام في مباراة اليوم جهود قائده هاري كين بسبب الإصابة، بينما يغيب عن مانشستر سيتي الحارس كلاوديو برافو، والظهير الأيسر زينتشينكو للسبب ذاته.

ولم يحقق بيب غوارديولا لقب دوري أبطال أوروبا سوى مع برشلونة، حيث فشل في التتويج بالبطولة العريقة مع بايرن ميونخ في 3 مواسم، وفي الموسمين الماضيين مع السيتي لم ينجح أيضًا في تحقيق اللقب رغم الميزانية الكبيرة التي حصل عليها من الإدارة بحثًا عن أول لقب بدوري الأبطال في تاريخ النادي.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تنطلق مباراة سيتي وتوتنهام في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة beIN SPORTS HD 1، ويعلق عليها خليل البلوشي وجواد بده ورؤوف خليف.