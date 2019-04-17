مانشستر سيتي وتوتنهام وبورتو ضد ليفربول.. مواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

تستأنف، اليوم الأربعاء، مباريات إياب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، إذ سيتأهل فريقان إلى قبل النهائي، بينما سيلعب باريس سان جيرمان لحسم لقب الدوري الفرنسي.

وفي ما يأتي مواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء الـ17 من أبريل/نيسان، والقنوات الناقلة لها، مع ملاحظة أن جميع المواعيد المذكورة هي بتوقيتي مكة المكرمة، والقاهرة:

إياب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا:

مانشستر سيتي الإنجليزيVS توتنهام هوتسبير الإنجليزي، الساعة الـ22:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ21:00 بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة beIN SPORTS HD 1.

بورتو البرتغاليVS ليفربول الإنجليزي، الساعة الـ22:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ21:00 بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة beIN SPORTS HD 2.

الدوري الإيطالي:

لاتسيو VS أودينيزي، الساعة الـ20:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ19:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 4.

الدوري الفرنسي:

نانت VS باريس سان جيرمان، الساعة الـ20:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ19:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 6.

الدوري الإماراتي:

شباب الأهلي دبي VS الوحدة، الساعة الـ16:55 بتوقيت مكة المكرمة، الـ15:55 بتوقيت القاهرة على قناتي أبوظبي الرياضية HD 1 ودبي الرياضية HD 1.

الفجيرة VS الوصل، الساعة الـ16:55 بتوقيت مكة المكرمة، الـ15:55 بتوقيت القاهرة على قناتي أبوظبي الرياضية HD 4 ودبي الرياضية HD 2.

الظفرة VS بني ياس، الساعة الـ17:05 بتوقيت مكة المكرمة، الـ16:05 بتوقيت القاهرة على قناتي أبوظبي الرياضية HD3 ودبي الرياضية 3.

الشارقة VS العين، الساعة الـ19:30 بتوقيت مكة المكرمة، الـ18:30 بتوقيت القاهرة على قناتي أبوظبي الرياضية HD 1 ودبي الرياضية HD 1.

الدوري المغربي:

الرجاء البيضاوي VS اتحاد طنجة، الساعة الـ18:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ17:00 بتوقيت القاهرة على قناتي المغربية الرياضية و beIN SPORTS HD.

الجيش الملكيVS نهضة بركان، الساعة الـ20:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ19:00 بتوقيت القاهرة على القناة المغربية الرياضية.

الدوري التونسي:

الترجي VS حمام الأنف، الساعة الـ17:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ16:00 بتوقيت القاهرة على القناة التونسية الرياضية.

الصفاقسي VS اتحاد المنستيري، الساعة الـ17:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ16:00 بتوقيت القاهرة على القناة التونسية الرياضية.

كأس الجزائر:

النادي الرياضي القسنطيني VS شباب بلوزداد، الساعة الـ19:45 بتوقيت مكة المكرمة، الـ18:45 بتوقيت القاهرة على قناة الكأس HD2.