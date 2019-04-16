الاتحاد الإنجليزي يبرئ حارس كريستال بالاس من أداء التحية النازية

برأت لجنة تابعة للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ساحة وين هينيسي، حارس كريستال بالاس، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، من أداء التحية النازية، وقالت في تقرير مكتوب إن اللاعب أظهر جهلًا“مؤسفًا“ لما أقدم عليه أدولف هتلر، وما فعلته الفاشية.

وفي تقرير نشر على موقع الاتحاد على الإنترنت حددت اللجنة أسباب براءة‭ ‬حارس منتخب ويلز بعد صورة نشرها الألماني ماكس ماير على ”إنستغرام“ لزميله في كريستال بالاس وهو يرفع ذراعه اليمنى في الهواء.

وقال هينيسي، إنه ببساطة كان يرفع ذراعه اليمنى ليجذب انتباه النادل الذي كان يلتقط الصورة، بينما كان يضع يده اليسرى على فمه.

وأثارت الصورة غضبًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واتهم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الحارس البالغ من العمر 32 عامًا بانتهاك قواعد السلوك، وارتكاب تصرف مسيء أو غير مناسب، وإفساد سمعة كرة القدم.

وفي معرض دفاعه عن حارسه نشر النادي الواقع جنوب لندن مزيدًا من الصور للحارس وهو يقوم بإيماءات مشابهة خلال المباريات، بينما ينادي على زملائه في الفريق.

وأفاد البيان المكتوب:“نفى السيد هينيسي بشكل قاطع أنه كان يؤدي التحية النازية، وفي الحقيقة أنه منذ البداية أظهر أنه لا يعرف القضية التي نتحدث عنها“.

وأضاف البيان:“في الحقيقة أظهر السيد هينيسي قدرًا كبيرًا من عدم الإلمام الذي ربما يصفه البعض بالجهل بأي شيء له علاقة بهتلر، والفاشية، والنظام النازي“.

وقال التقرير، إنه على الرغم من أن هذا الجهل يعد أمرًا يدعو للأسف، لكن هذا لا يعني أن الحارس لم يذكر الحقيقة.

وأضاف:“كل ما يمكننا قوله هو أن نقدم نصيحة للسيد هينيسي بأن يتعرف جيدًا على الأحداث التي تؤثر حتى الآن بشكل كبير على من يعيشون في بلد حر“.