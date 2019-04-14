ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر سيتي على كريستال بالاس (صورة)

انتزع فريق مانشستر سيتي، قمة ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريميرليغ) مؤقتًا من ليفربول، بتغلبه على مضيفه كريستال بالاس بثلاثة أهداف لهدف في الجولة الرابعة والثلاثين للمسابقة المحلية.

أنهى مانشستر سيتي الشوط الأول لصالحه متقدمًا بصعوبة بهدف نظيف سجله رحيم سترلينغ في الدقيقة 15.

وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، حيث أضاف سترلينغ الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 63، وتمكن كريستال بالاس من تقليص النتيجة في الدقيقة 81 عبر الصربي لوكا ميليفوجيفيتش.

ومع حلول الدقيقة 90 جاء الهدف الثالث والاطمئنان لمانشستر سيتي عبر البرازيلي غابريل خيسوس.

بذلك، ارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 83 نقطة في الصدارة بفارق نقطة عن ليفربول، بينما تجمد رصيد كريستال بالاس عند 39 نقطة في المركز الثالث عشر.

وفيما يلي ترتيب الدوري الإنجليزي كاملًا: