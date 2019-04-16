الاتحاد الإنجليزي يتهم بول سكولز بانتهاك لوائح المراهنات

قال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إنه وجه اتهاما للاعب وسط مانشستر يونايتد السابق بول سكولز بانتهاك مزعوم للوائح المراهنات.

وقال الاتحاد في بيان، إن اللاعب الدولي الإنجليزي السابق البالغ من العمر 44 عامًا راهن 140 مرة على مباريات لكرة القدم بين أغسطس آب 2015 ويناير كانون الثاني 2019.

وحصد سكولز 11 لقبًا للدوري الإنجليزي الممتاز وثلاثة ألقاب لكأس الاتحاد الإنجليزي ولقبين لدوري أبطال أوروبا قبل اعتزاله في 2013.

وترك مؤخرًا تدريب فريق أولدهام أثليتيك المغمور بعد 31 يومًا فقط على توليه المنصب.

وأمام سكولز حتى 26 أبريل نيسان المقبل للرد على الاتحاد الإنجليزي.

ولم يتسنَ على الفور الوصول لممثلين عن سكولز للتعليق.