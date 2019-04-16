توتنهام يفضل بيع كريستيان إيريكسن لريال مدريد بدلًا من رحيله إلى مانشستر يونايتد

كشفت صحيفة “ دايلي إكسبريس “ البريطانية أن العلاقات السيئة بين توتنهام ومانشستر يونايتد تقرّب الدولي الدنماركي كريستيان إيريكسن لريال مدريد الراغب في ضمه.

وحسب الصحيفة البريطانية، فاللاعب نفسه يفضل أن يكون جزءًا من الفريق الإسباني الموسم المقبل بدل الرحيل نحو مانشستر يونايتد في ظل تأكد رغبة دانييل ليفي رئيس توتنهام في بيع نجمه لكون عقده ينتهي صيف 2020 ويرفض تمديده.

وتعرف علاقة توتنهام ومانشستر يونايتد توترًا منذ 2008 حيث انتقل البلغاري ديمتري برباتوف نحو مانشستر يونايتد مقابل 26 مليون يورو وهو آخر انتقال بين الفريقين.

وأوقف توتنهام محاولات مانشستر يونايتد لضم كل من الويلزي غاريث بيل والكرواتي ولوكا مودريتش وفضل بيعهما لريال مدريد، كما رفض بيع لاعبه إيريك داير لمنافسه وكان منافسه على صفقة الصربي نيماتيا ماتيش حين كان لاعبًا في تشيلسي.

ورغم محاولات البرتغالي جوزيه مورينيو ضم المدافع البلجيكي توبي ألديرفيريلد خلال الصيف، رفض توتنهام بيع لاعبيه وأصر على مبلغ كبير رغم أنَّ اللاعب كان بديلًا في فريقه.

ويطالب توتنهام بمبلغ 100 مليون يورو للتخلي عن نجمه الدنماركي الذي يتقاضى راتبًا يبلغ 80 ألف جنيه أسبوعيًّا، ويرغب في راتب كبير مما يعيق مفاوضات تمديد عقده.