توتنهام يكتسح هيديرسفيلد في الدوري الإنجليزي (فيديو)

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ارتفع رصيد توتنهام إلى 67 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد هدرسفيلد عند 14 نقطة في المركز العشرين.