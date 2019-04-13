توتنهام يكتسح هيديرسفيلد في الدوري الإنجليزي (فيديو)

اكتسح فريق توتنهام نظيره هيديرسفيلد تاون، اليوم السبت، بأربعة أهداف دون رد في الجولة الـ34 من بطولة الدوري الإنجليزي.
وسجل فيكتور وانياما الهدف الأول للديوك في الدقيقة 24 من عمر الشوط الأول.
@Ahdaf120 pic.twitter.com/QexAHrV7Vh
— اهداف كرة القدم (@Ahdaf122220) April 13, 2019
وتمكن لوكاس مورا من تسجيل هاتريك في الدقيقة 27 و87 و93.
بتلك النتيجة، ارتفع رصيد توتنهام إلى 67 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد هدرسفيلد عند 14 نقطة في المركز العشرين.
@Ahdaf120 pic.twitter.com/9O0g9kNBEa
— اهداف كرة القدم (@Ahdaf122220) April 13, 2019
@Ahdaf120 pic.twitter.com/sYIHEYzRNF
— اهداف كرة القدم (@Ahdaf122220) April 13, 2019
@Ahdaf120 pic.twitter.com/GZWmdlae08
— اهداف كرة القدم (@Ahdaf122220) April 13, 2019