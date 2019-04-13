توتنهام يكتسح هيديرسفيلد في الدوري الإنجليزي (فيديو)

توتنهام يكتسح هيديرسفيلد في الدوري الإنجليزي (فيديو)

اكتسح فريق توتنهام نظيره هيديرسفيلد تاون، اليوم السبت، بأربعة أهداف دون رد في الجولة الـ34 من بطولة الدوري الإنجليزي.

وسجل فيكتور وانياما الهدف الأول للديوك في الدقيقة 24 من عمر الشوط الأول.

وتمكن لوكاس مورا من تسجيل هاتريك في الدقيقة 27 و87 و93.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد توتنهام إلى 67 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد هدرسفيلد عند 14 نقطة في المركز العشرين.

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