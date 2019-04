أهداف مباراة توتنهام وهيديرسفيلد.. 4-0 للسبيرز (فيديو)

سجل فيكتور وانياما الهدف الأول لناديه توتنهام هوتسبير في مباراته مع هيديرسفيلد ضمن مباريات الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي الممتاز، في حين سجل لوكاس مورا الهدف الثاني.

افتتح وانياما التسجيل لتوتنهام بشكل رائع بعدما تلاعب بمدافع وحارس هيديرسفيلد.

ووقع لوكاس مورا الهدف الثاني للسبيرز في الدقيقة 27، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

ويحتل توتنهام المركز الرابع على لائحة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 64 نقطة من 32 مباراة، مقابل 14 لهيديرسفيلد الذي تأكد هبوطه إلى دوري الدرجة الأولى.

