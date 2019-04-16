كم ناديًا أوروبيًّا يمكنه الفوز بالثلاثية التاريخية هذا الموسم؟

ركز موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن الأندية التي لازالت في السباق من أجل تحقيق الثلاثية قبل لقاءات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا والتي تجرى الثلاثاء والأربعاء.

وتساءل الموقع عن الفرق المرشحة لدخول نادي الفرق التي حققت الثلاثية في موسم واحد، وهي: دوري، وكأس محلية، ودوري أبطال أوروبا والذي يضم 7 فرق وهي:

برشلونة : 2009 و2015

أياكس : 1972

سيلتك غلاسكو : 1967

إيندهوفن : 1988

مانشستر يونايتد : 1999

إنتر ميلان : 2010

بايرن ميونخ : 2013

ولم يتبق سوى 4 فرق بإمكانها تحقيق هذا الحلم حاليًّا وهي:

برشلونة متصدر الدوري الإسباني والذي بلغ نهائي كأس ملك إسبانيا، ومتواجد في ربع نهائي دوري الأبطال ( فاز ذهابًا على مانشستر يونايتد 1-0).

أياكس الهولندي الذي يتصدر ترتيب الدوري الهولندي بشراكة مع إندهوفن، ويلعب نهائي كأس هولندا، ومتواجد في ربع النهائي ( تعادل ذهابًا أمام يوفنتوس 1-1 ).

مانشستر سيتي الذي يحتل المركز الثاني في الدوري الإنجليزي بلقاء ناقص أمام ليفربول، ويلعب نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام واتفورد وفاز بكأس رابطة الأندية المحترفة ويتواجد في ربع النهائي ( خسر ذهابًا أمام توتنهام 1-0 ).

بورتو البرتغالي الذي يحتل الصف الثاني في الدوري البرتغالي بفارق الأهداف عن بنفيكا، ويلعب نهائي كأس البرتغال أمام سبورتينغ لشبونة، ومتواجد في ربع النهائي ( خسر ذهابًا أمام ليفربول 2-0).