تقارير: مانشستر يونايتد يحدد سعر بوغبا.. وبرشلونة يرصد مبلغًا ضخمًا لراشفورد

لا يزال نادي برشلونة الإسباني يبحث عن مهاجم في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، كي يكون بديلًا للأوروغوياني لويس سواريز نجم الفريق، الذي وصل إلى عامه الثاني والثلاثين، ولا يملك البلوغرانا مهاجمًا ثانيًا في قائمته.

وقالت صحيفة ”ميرور“ البريطانية إن نادي برشلونة يرغب بشدة في ضم المهاجم الإنجليزي الدولي ماركوس راشفورد، لاعب مانشستر يونايتد، وأن إدارة النادي رصدت 100 مليون جنيه إسترليني لإتمام الصفقة بنهاية الموسم الجاري.

وأضافت ”ميرور“، في تقرير نشرته اليوم الإثنين، أن الاتجاه داخل إدارة برشلونة يسير نحو بيع البرازيلي كوتينيو بنهاية الموسم؛ لتمويل صفقة ضم راشفورد إلى البلوغرانا، حيث يمثل التعاقد مع مهاجم مميز أولوية قصوى لدى المدرب إرنستو فالفيردي.

وينتهي عقد راشفورد مع مانشستر يونايتد في صيف 2020، ولم يجدد عقده إلى الآن، وهو ما يجبر إدارة المانيو على بيعه بنهاية الموسم الجاري، كي لا يكون لاعبًا مجانيًا بعد عام، ما لم يجدد عقده في أولد ترافورد.

وشارك راشفورد، 21 عامًا، هذا الموسم في 41 مباراة مع مانشستر يونايتد، أحرز خلالها 13 هدفًا وصنع 9 آخرى.

وعرضت إدارة مانشستر يونايتد على راشفورد تجديد عقده مقابل راتب أسبوعي يصل إلى 300 ألف جنيه إسترليني، إلا أن اللاعب لم يوافق على التجديد حتى الآن.

ويلتقي برشلونة مع مانشستر يونايتد مساء الثلاثاء المقبل، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بملعب ”كامب نو“، علمًا بأن مباراة الذهاب في أولد ترافورد انتهت بفوز البارسا بهدف نظيف.

إلى ذلك، أكدت صحيفة ماركا الإسبانية أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، يرغب في الحصول على 130 مليون جنيه إسترليني من أجل الموافقة على بيع عقد لاعبه الفرنسي بول بوغبا.

وارتبط اسم بوغبا خلال الأشهر الأخيرة بالانتقال إلى ريال مدريد، حيث يمارس ضغوطًا على ناديه من أجل إتمام الصفقة بحسب بي بي سي البريطانية.