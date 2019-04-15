ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز آرسنال على واتفورد ونهاية الجولة 34 (صورة)

واصل نادي آرسنال سعيه للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعدما تغلب 1/0 على واتفورد، في ختام منافسات الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل بيير إيميريك أوباميانج الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة العاشرة، مستعلًا خطأ فادحًا من بن فوستر حارس واتفورد.

ورفع الفوز رصيد آرسنال إلى 66 نقطة، في المركز الرابع، علمًا أن تشيلسي جمع الرصيد ذاته من النقاط لكن في المركز الخامس، لكن تشيلسي لعب مباراة أكثر.

في حين تجمد رصيد واتفورد عند 46 نقطة في المركز العاشر.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي حتى الآن:

1. لييفربول، 85 نقطة من 34 مباراة.

2. مانشستر سيتي، 83 نقطة من 33 مباراة.

3. توتنهام هوتسبير، 67 نقطة من 33 مباراة.

4. آرسنال، 66 نقطة من 33 مباراة.

5. تشيلسي، 66 نقطة من 34 مباراة.

6. مانشستر يونايتد، 64 نقطة من 33 مباراة.