هدف مباراة آرسنال ضد واتفورد.. أوباميانغ يضع الغانرز في المقدمة (فيديو)

تقدم النجم الغابوني بيير-إيميريك أوباميانغ بالهدف الأول لنادي آرسنال في المباراة التي تجمعه مع واتفورد، في إطار مباريات الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف أوباميانغ في الدقيقة العاشرة، بعدما سدد كرة مستغلًا طأ فادحًا من حارس واتفورد بن فوستر.

وطرد حكم المباراة اللاعب تروي دييني من واتفورد في الدقيقة 11.

ويملك آرسنال 63 نقطة في المركز السادس على لائحة ترتيب الدوري الإنجليزي، مقابل 46 نقطة لواتفورد في المركز العاشر.