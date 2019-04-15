طرح اسم جديد لدعم خط دفاع ريال مدريد

يواصل ريال مدريد الإسباني البحث عن اللاعبين لتعزيز خط دفاعه في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

وبحسب موقع ”غول“ العالمي، فإن ريال مدريد دخل في مفاوضات مع ديكلان رايس لاعب نادي ويستهام الإنجليزي.

ورايس، البالغ من العمر 20 عامًا، أحد ألمع المواهب الشابة في الدوري الإنجليزي الموسم الحالي، وهو ما دفع غاريث ساوثغيت لضمه للمنتخب الإنجليزي.

ونقل موقع ”غول“ عن سكوت مينتو، لاعب ويستهام السابق قوله: ”ريال مدريد يريد التعاقد مع ديكلان رايس، وتحدث مع أسرته“.

وأضاف: ”تحدث معي مصدر موثوق ومتأكد من ذلك، وأعتقد أن ويستهام على علم باهتمام ريال مدريد“.

وواصل مينتو: ”رايس مميز بدنيًا وسريع، ونضجه بالنسبة لعمره لا يُصدق، إنه يتحسن مع كل مباراة يلعبها“.

وريال مدريد ليس النادي الوحيد المهتم بالتعاقد مع رايس، إذ يتردد أن مانشستر يونايتد مهتم أيضًا باللاعب الذي بزغ نجمه في الدوري الإنجليزي.

وبحسب موقع ”transfermarkt“ شارك رايس في 35 مباراة مع ويستهام الموسم الحالي، في جميع المسابقات، سجل فيها هدفين وصنع هدفًا. علمًا أن عقده مع ناديه يمتد حتى العام 2024.