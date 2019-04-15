تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد ليغانيس في الدوري الإسباني (إنفوغرافيك)

يحل ريال مدريد ضيفًا على ليغانيس، ضمن مباريات الجولة الـ32 من الدوري الإسباني، في تمام الساعة العاشرة مساءً، بتوقيت السعودية.

ويأمل ريال مدريد، مواصلة الضغط على جاره أتلتيكو مدريد الثاني، وانتزاع وصافة الترتيب منه.

وتوقعت صحيفة ”ماركا“ أن يلعب ريال مدريد بهذه التشكيلة:

حراسة المرمى: كيلور نافاس.

الدفاع: داني كارفاخال، ناتشو، فاران، مارسيلو.

الوسط: مودريتش، كاسيميرو، إيسكو.

الهجوم: أسينسيو، بنزيما، غاريث بيل.

أما ليغانيس، فتوقعت الصحيفة أن يلعب بهذه التشكيلة:

حراسة المرمى: إيفان كوييار ساكريستان.

الدفاع: جوناثان سيلفا، رودريغو تارين، ديميتريوس سيوفاس، أوناي بوستينزا، الان نيوم.

الوسط: خافيير إراسو غونيي، ميكيل فيسكا، روبين بيريز ديل مارمول.

الهجوم: جويدو كارييو، مارتن بريثويت.

في حين توقعت صحيفة ”أس“ أن يلعب ريال مدريد بهذه التشكيلة:

حراسة المرمى: كيلور نافاس.

الدفاع: داني كارفاخال، ناتشو، فاران، مارسيلو.

الوسط: مودريتش، ليورنتي، إيسكو.

الهجوم: أسينسيو، بنزيما، غاريث بيل.

وتوقعت ”أس“ أن يلعب ليغانيس بهذه التشكيلة:

حراسة المرمى: إيفان كوييار ساكريستان.

الدفاع: جوناثان سيلفا، ديميتريوس سيوفاس، كينيث أوميريو، أوناي بوستينزا، آلان نيوم.

الوسط: ميكيل فيسكا، روبين بيريز، خافيير إراسو غونيي.

الهجوم: جويدو كارييو، مارتن بريثويت.

واستدعى زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، 19 لاعبًا لمواجهة ليغانيس، وخرج من القائمة كل من ”كورتوا، راموس، كروس، فينسيوس جونيور“ للإصابة، إلى جانب ”ريغيلون، إبراهيم دياز، ماريانو دياز“، لأسباب فنية، فيما عاد لاعب الوسط الشاب، ماركوس يورينتي.

التشكيلة المتوقعة من ماركا |

ليغانيس ???? ريال مدريد pic.twitter.com/85ru49hzns — RM4Arab شبكة (@RM4Arab_Stats) ١٥ أبريل ٢٠١٩