أهداف مباراة ليفربول وتشيلسي.. 2-0 للريدز (فيديو)

تقدم ساديو ماني مهاجم ليفربول بهدف في شباك تشيلسي خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين في الجولة 34 للدوري الإنجليزي، وسط ترقب لصراع الصدارة المشتعل بين ليفربول ومانشستر سيتي.

وأحرز ماني هدف ليفربول الأول في الدقيقة 50 من رأسية تلقاها من فيرمينو.

وأضاف محمد صلاح الهدف الثاني لليفربول بعدها بدقيقتين من تسديدة رائعة.

ليفربول 1 × 0 تشيلسي | هدف ماني pic.twitter.com/UbBqZuumsD — مجنووووووون كوره (@SHVB2kOfXrqrQKc) ١٤ أبريل ٢٠١٩

ليفربول 2 × 0 تشيلسي | هدف محمد صلاح ???????????????? pic.twitter.com/vCcrer0gNy — مجنووووووون كوره (@SHVB2kOfXrqrQKc) ١٤ أبريل ٢٠١٩

ويحل ليفربول في المركز الثاني بترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة بقيادة المدرب الألماني يورغن كلوب، الذي يبحث عن عبور واحدة من أهم العقبات في طريق استعادة لقب البريمييرليغ، خاصة أن مانشستر سيتي ما زال يتفوق بلقاء على الريدز.

ويحتل تشيلسي المركز الرابع برصيد 66 نقطة مع مديره الفني ماوريسيو ساري المدرب الإيطالي الذي واجه عدة صعوبات في موسمه الأول، ولكنه يتطلع لإنهاء الموسم بشكل جيد.. وسجل الفريق 57 هدفًا، واستقبل 34 هدفًا.

ولم يعرف ليفربول طعم الفوز على تشيلسي خلال آخر 5 مباريات، حيث خسر مرتين، وتعادل 3 مرات، ولم يحقق الانتصار منذ 16 سبتمبر 2016، وهو الأمر الذي يخشاه الريدز بشكل واضح.