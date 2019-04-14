كل ما تريد معرفته عن مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم في الدوري الإنجليزي

تتجه الأنظار إلى ملعب ”آنفيلد“ لمتابعة اللقاء المرتقب بين ليفربول وضيفه تشيلسي في قمة مثيرة بالجولة 34 للدوري الإنجليزي، اليوم الأحد، وسط ترقب لصراع الصدارة المشتعل بين ليفربول ومانشستر سيتي.

ويحل فريق مانشستر سيتي ضيفًا على كريستال بالاس قبل لقاء ليفربول وتشيلسي في جولة تحسم الكثير من ملامح المنافسة في الجولات المقبلة من عمر البريمييرليغ.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة ليفربول وتشيلسي:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 18:30 مساء اليوم الأحد بتوقيت المملكة العربية السعودية على ملعب ”آنفيلد“ بصافرة الحكم مايكل أوليفير.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2 بصوت المعلق يوسف سيف.

ترتيب الفريقين

يتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة بقيادة المدرب الألماني يورغن كلوب، الذي يبحث عن عبور واحدة من أهم العقبات في طريق استعادة لقب البريمييرليغ، خاصة أن مانشستر سيتي ما زال يتفوق بلقاء على الريدز.

يملك ليفربول الدفاع الأقوى بالدوري باستقبال 20 هدفًا في 33 مباراة، كما أنه يملك هجومًا قويًا سجل 75 هدفًا وهو ثاني أقوى هجوم بعد مانشستر سيتي.

ويحتل تشيلسي المركز الرابع برصيد 66 نقطة مع مديره الفني ماوريسيو ساري المدرب الإيطالي الذي واجه عدة صعوبات في موسمه الأول ولكنه يتطلع لإنهاء الموسم بشكل جيد.. وسجل الفريق 57 هدفًا واستقبل 34 هدفًا.

ولم يعرف ليفربول طعم الفوز على تشيلسي خلال آخر 5 مباريات خسر مرتين وتعادل 3 مرات ولم يحقق الانتصار منذ 16 سبتمبر 2016 وهو الأمر الذي يخشاه الريدز بشكل واضح.

أزمة صلاح والعنصرية

نشبت أزمة حادة قبل لقاء ليفربول وتشيلسي بسبب العنصرية التي حدثت من جانب 6 من مشجعي البلوز الذين نشروا مقطع فيديو رددوا خلاله أغنية بعنوان ”صلاح انتحاري“، وهو ما أثار ضجة واسعة وأصدر ليفربول بيانًا رسميًا انتقد خلاله الانتقادات العنصرية.

ولعب صلاح من قبل في صفوف تشيلسي خلال الفترة بين يناير 2014 إلى يناير 2015 قبل رحيله إلى فيورنتينا الإيطالي، وأصدر النادي اللندني بيانًا بعد الواقعة التي أثارت جدلاً واسعًا قبل لقاء الفريقين أعلن خلاله أن مثل هؤلاء الأشخاص عار على الغالبية العظمى من مشجعي البلوز الذين لا يحبون مثل هذه التصرفات.

ليفربول وكسر العقدة

يحلم ليفربول لكسر العقدة أمام تشيلسي وتحقيق الفوز الذي يساعد الفريق على تعزيز الصدارة، خاصة أن نزيف أي نقاط أخرى سيكون من الصعب تعويضه مع اقتراب البريمييرليغ من خط النهاية.

وبخلاف غياب الثنائي المصاب منذ فترة طويلة وغير الجاهز بدنياً جوزيف جوميز وأليكس تشامبرلين، فإن ليفربول يبدو مكتمل الصفوف ويضع رهانه على ثلاثي الهجوم المرعب محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو من أجل اختراق الدفاعات الزرقاء.

ويعتمد كلوب على سرعات نابي كيتا في خط الوسط مع دور القائد جوردان هندرسون وفابينهو أو جورجينهو فاينالدوم بينما يقود رباعي الدفاع فيرجيل فان ديك وديان لوفرين وترينت أرنولد وأندري روبرتسون مع الحارس أليسون باكير.

تشيلسي والقوة الضاربة

يراهن الإيطالي ماوريسيو ساري على القوة الضاربة في تشكيلته من أجل حصد الانتصار في معقل الريدز لتثبيت أقدامه في المربع الذهبي، ويعتمد ساري على قدرات صانع الألعاب البلجيكي إدين هازارد وبجواره المهاجم غونزالو هيغواين مع الجناح بيدرو أو هيدسون أودوي.

ويعتمد تشيلسي على ثلاثي الوسط نغولو كانتي وجورجينهو ولوفتوس تشيك مع رباعي الدفاع دافيد لويز وأنتونيو روديغير وسيزار أزابيلكويتا وإيميرسون مع الحارس كيبا.

وأكد محمد شوقي، لاعب وسط فريق ميدلسبره الإنجليزي الأسبق، لـ“إرم نيوز“، أن أزمة ليفربول دائماً أمام تشيلسي تتمثل في عدم قدرته على الاختراق فدائماً يعاني الفريق الأحمر في هز شباك البلوز ويستقبل الشباك التي تحول مسار المباراة.

وأضاف: ”أعتقد أن الاختراق من العمق وليس الأطراف سيكون سلاح الفريقين، من المؤكد أن إيقاف هازارد وهيغواين سيكون مهمة كلوب وأيضاً إيقاف صلاح وماني نفس الأمر ولكن ربما المفاجآت تصنع أمراً مختلفاً“.