القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد تشيلسي اليوم في الدوري الإنجليزي

يصطدم نادي ليفربول بنظيره تشيلسي، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 34 من الدوري الإنجليزي، على ملعب أنفيلد رود.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

المباراة ستقام على ملعب أنفيلد في تمام الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، وستُبث عبر قناة ”Bein Sports HD2″، بتعليق يوسف سيف.

ليفربول تعادل في الدقائق الأخيرة بمباراته الماضية أمام تشيلسي بالدور الأول على ملعب ستامفورد بريدج بهدف لكل فريق.

ويتصدر ليفربول حاليًّا جدول الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي، حامل اللقب، والذي يمتلك مباراة مؤجلة أمام جاره اللدود مانشستر يونايتد.

في المقابل، يبحث فريق تشيلسي عن العودة للمشاركة بمسابقة دوري أبطال أوروبا خلال النسخة المقبلة، بعدما غاب عن الموسم الحالي إذ يتواجد البلوز حاليًّا في المركز الرابع برصيد 66 نقطة.

ما يزيد من إثارة المباراة هو الصراع الشرس بين توتنهام وتشيلسي وآرسنال وتوتنهام هوتسبير على الصعود لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل نظرًا لضمان كل من ليفربول ومانشستر سيتي مقعدًا في المسابقة الأوروبية.

ويستهدف ليفربول تحقيق الفوز الأول على تشيلسي منذ 7 سنوات بملعب ”أنفيلد“، لتأمين صدارة الدوري الإنجليزي، وقطع خطوة جديدة فى مشواره نحو إحراز اللقب الغائب عن خزائن النادى منذ عام 1990.

ويملك ليفربول سجلًّا سيئًا على أرضه ضد تشيلسي أخيرًا؛ إذ خسر ثلاث مرات وتعادل في خمس من آخر 8 مباريات في ملعب ”أنفيلد“، بينما يسعى تشيلسي لتحقيق الفوز الرابع على التوالي لتأمين موقعه في المربع الذهبي المؤهل للنسخة المقبلة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويدخل ليفربول مباراة اليوم وسط معنويات عالية، بعدما حقق فوزًا غاليًا في الجولة الماضية على ساوثهامبتون بنتيجة 3 – 1 ليتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة، بجانب تغلبه على بورتو البرتغالي بهدفين دون مقابل الثلاثاء الماضي ليقترب من بلوغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا قبل خوض مباراة الإياب بملعب ”الدراغاو“.