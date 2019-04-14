ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدفي رحيم سترلينغ في مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس (صورة)

واصل رحيم سترلينغ تألقه مع مانشستر سيتي، وسجل هدفين في المباراة التي تجمعه مع كريستال بالاس، ضمن مباريات الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووقع سترلينغ هدفه الأول في الدقيقة 15، قبل أن يوقع الهدف الثاني في الدقيقة 63.

ورفع سترلينغ رصيده إلى 16 هدفًا في الدوري الإنجليزي الموسم الحالي، في المركز الرابع على قائمة الهدافين، ويبتعد بـ 3 أهداف عن زميله سيرجيو أغويرو.

ويملك أغويرو 19 هدفًا في الصدارة، ويأتي النجم المصري محمد صلاح في المركز الثاني، وسجل 18 هدفًا.

في حين سجل كل من هاري كين لاعب توتنهام، وبيير-إيميريك أوباميانغ لاعب آرسنال، وساديو ماني لاعب ليفربول 17 هدفًا، ويحتلون المركز الثالث.

وفي المركز الرابع يأتي إيدين هازارد لاعب تشيلسي وسترلينغ، وسجل كل منهما 16 هدفًا، ثم جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي وسجل 15 هدفًا.

وفيما يلي قائمة هدافي الدوري الإنجليزي حتى الآن:

1. سيرجيو أغويرو، مانشستر سيتي، 19 هدفًا

2. محمد صلاح، ليفربول، 18 هدفًا.

3. اديو ماني (ليفربول)، هاري كين (توتنهام)، بيير-إيميريك أوباميانغ (آرسنال)، ولكل منهما 17 هدفًا.

4. إدين هازارد (تشيلسي)، رحيم سترلينغ ، ولكل منهما 16 هدفًا.

5. جيمي فاردي، ليستر سيتي، 15 هدفًا.