شاهد هدف محمد صلاح العالمي خلال مباراة ليفربول وتشيلسي (فيديو)

أحرز محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي هدفًا عالميًا خلال مباراة فريقه أمام تشيلسي في الجولة الـ 34 للدوري الإنجليزي، وسط ترقب لصراع الصدارة المشتعل بين ليفربول ومانشستر سيتي.

وفي الدقيقة 52 سدد صلاح كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء في المقص الأيمن لحارس تشيلسي الذي فشل في التعامل معها.

ليفربول 2 × 0 تشيلسي | هدف محمد صلاح ???????????????? pic.twitter.com/vCcrer0gNy — مجنووووووون كورة (@SHVB2kOfXrqrQKc) ١٤ أبريل ٢٠١٩

ويحل ليفربول في المركز الثاني بترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة بقيادة المدرب الألماني يورغن كلوب، الذي يبحث عن عبور واحدة من أهم العقبات في طريق استعادة لقب البريمييرليغ، خاصة أن مانشستر سيتي ما زال يتفوق بلقاء على الريدز.

ويحتل تشيلسي المركز الرابع برصيد 66 نقطة مع مديره الفني ماوريسيو ساري المدرب الإيطالي الذي واجه عدة صعوبات في موسمه الأول، ولكنه يتطلع لإنهاء الموسم بشكل جيد، وسجل الفريق 57 هدفًا، واستقبل 34 هدفًا.

ولم يعرف ليفربول طعم الفوز على تشيلسي خلال آخر 5 مباريات، حيث خسر مرتين، وتعادل 3 مرات، ولم يحقق الانتصار منذ 16 سبتمبر 2016 وهو الأمر الذي يخشاه الريدز بشكل واضح.