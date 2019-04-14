موعد مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم في الدوري الإنجليزي

يواجه نادي ليفربول نظيره تشيلسي، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري الإنجليزي، على ملعب أنفيلد رود.

ويسعى ليفربول للفوز من أجل مواصلة المنافسة على المركز الأول مع مانشستر سيتي، خاصة وأن مباراة تشيلسي تعتبر هي الأصعب فيما تبقى للريدز حتى نهاية الموسم.

ليفربول تعادل في الدقائق الأخيرة بمباراته الماضية أمام تشيلسي بالدور الأول على ملعب ستامفورد بريدج بهدف لكل فريق.

ويتصدر ليفربول حاليًا جدول الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي، حامل اللقب، والذي يمتلك مباراة مؤجلة أمام جاره اللدود مانشستر يونايتد.

في المقابل، يبحث فريق تشيلسي عن العودة للمشاركة بمسابقة دوري أبطال أوروبا خلال النسخة المقبلة بعدما غاب عن الموسم الحالي، حيث يتواجد البلوز حاليًا في المركز الرابع برصيد 66 نقطة.

ما يزيد من إثارة المباراة هو الصراع الشرس بين توتنهام وتشيلسي وآرسنال وتوتنهام هوتسبير على الصعود لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل نظرًا لضمان ليفربول ومانشستر سيتي مقعدهما في المسابقة الأوروبية.

موعد مباراة ليفربول وتشيلسي

المباراة ستقام على ملعب أنفيلد في تمام الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة 5:30 والسادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة 6:30، وستُبث عبر قناة ”Bein Sports HD2″، بتعليق يوسف سيف.