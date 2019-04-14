الزمالك وحسنية أغادير وليفربول ضد تشيلسي.. مواعيد أبرز مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

تقام، اليوم الأحد، مباريات إياب دور الثمانية لكأس الاتحاد الأفريقي (الكونفدرالية) وتستأنف مباريات البطولات المحلية الأوروبية والعالمية.

وفيما يأتي مواعيد أبرز مباريات اليوم الأحد الـ14 من أبريل/ نيسان، والقنوات الناقلة لها، مع ملاحظة أن جميع المواعيد المذكورة هي بتوقيتي مكة المكرمة، والقاهرة:

إياب دور الثمانية لكأس الاتحاد الأفريقي:

الصفاقسي التونسي VS نكانا الزامبي، الساعة الـ19:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ18:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 1.

الزمالك المصري VS حسنية أغادير المغربي، الساعة الـ22:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ21:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 1.

نهضة بركان المغربي VS غورماهيا الكيني، الساعة الـ22:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ21:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 7.

الدوري الإنجليزي:

كريستال بالاس VS مانشستر سيتي، الساعة الـ16:05 بتوقيت مكة المكرمة، الـ15:05 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 2.

ليفربول VS تشيلسي، الساعة الـ18:30 بتوقيت مكة المكرمة، الـ17:30 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 2.

الدوري الإسباني:

فالنسيا VS ليفانتي، الساعة الـ21:45 بتوقيت مكة المكرمة، الـ20:45 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 3.

الدوري الإيطالي:

كييفو VS نابولي، الساعة الـ19:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ18:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 4.

فروزينوني VS إنتر ميلان، الساعة الـ21:30 بتوقيت مكة المكرمة، الـ20:30 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 4.

الدوري الألماني:

فورتونا دوسلدورف VS بايرن ميونخ، الساعة الـ16:30 بتوقيت مكة المكرمة، الـ15:30 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 5.

آينتراخت فرانكفورت VS أوغسبورغ، الساعة الـ19:30 بتوقيت مكة المكرمة، الـ18:30 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 5.

الدوري الفرنسي:

سانت إيتيان VS بوردو، الساعة الـ18:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ17:00 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 6.

ليل VS باريس سان جيرمان، الساعة الـ22:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ21:00 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 6.

الدوري التونسي:

البنزرتيVS الأفريقي، الساعة الـ17:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ16:00 بتوقيت القاهرة على القناة الرياضية التونسية.

الدوري المصري:

المصري البورسعيدي VS الإسماعيلي، الساعة الـ18:30 بتوقيت مكة المكرمة، الـ17:30 بتوقيت القاهرة على قناتي النيل الرياضية وOn Sport HD.