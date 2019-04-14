أبرز عناوين صحف العالم الرياضية: يوفيتش وبوغبا يقتربان من ريال مدريد

ركزت الصحف الرياضية الصادرة، يوم الأحد، على تعادل نادي برشلونة السلبي مع هويسكا، متذيل ترتيب الليغا، وكذلك فوز مانشستر يونايتد على وست هام واقترابه من إنهاء الموسم مع مدربه أولي غونار سولشاير ضمن أحد المراكز المتقدمة في الدوري الإنجليزي.

صن البريطانية

أبرزت صحيفة ”صن“ البريطانية فوز مانشستر يونايتد على وست هام وعودة الفريق للمنافسة على أحد المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، مع وضع صورة بول بوغبا في صدارة الصفحة الأولى.

واهتمت الصحيفة ذاتها بتحذيرات الفيفا وجياني إنفانتينو بضرورة التصدي للهتافات العنصرية في الملاعب الأوروبية كافة.

الصحف الإسبانية

ماركا

وضعت الصحيفة واسعة الانتشار صورة للصربي لوكا يوفيتش، مهاجم آينتراخت فرانكفورت، في صدر غلافها، وقالت إنه المهاجم رقم 9 الجديد في ريال مدريد، مع الإشارة إلى التفاوض مع بول بوغبا كذلك.

وأبرزت الصحيفة تعادل تشكيلة من بدلاء برشلونة مع هويسكا، متذيل ترتيب الليغا، من أجل التركيز على استضافة مانشستر يونايتد في دوري الأبطال.

آس

الصحيفة وضعت صورة لبوغبا أيضًا على صدر صفحتها الأولى للحديث عن نية زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، في التعاقد معه الموسم المقبل وأبرزت كذلك تعادل برشلونة.

مونديو ديبورتيفو

أما الصحيفة الكتالونية فكان عنوانها الرئيس عن تعادل برشلونة وويسكا، وأبرزت كذلك فوز أتلتيكو مدريد وخسارة يوفنتوس أمام سبال التي أجلت حسمه للقب الدوري الإيطالي.

وبالطبع انتظرت نهاية ديربي ريال بيتس وإشبيلية بفوز الأخير وتقدمه للمركز الرابع في الليغا.

الصحف الإيطالية

كوريري ديلو سبورت

أبرزت الصحيفة فوز ميلان على لاتسيو بهدف نظيف وتقدمه للمركز الرابع في ترتيب الدوري الإيطالي، كما أشارت إلى قرب رحيل مدرب إنتر ميلان، سباليتي، قائلة: ”ظل كونتي يثير قلق سباليتي“.

توتو سبورت

أبرزت الصحيفة خسارة يوفنتوس من سبال 2-1، وتأجيل حسم لقب الدوري الإيطالي للجولة المقبلة.