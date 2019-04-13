تقارير: يوفنتوس يجهز عرضًا بقيمة 80 مليون يورو لضم أومتيتي من نادي برشلونة

كشفت تقارير صحفية على أن نادي يوفنتوس الإيطالي يجهز عرضا بقيمة 80 مليون يورو من أجل التعاقد مع الدولي الفرنسي، صامويل أومتيتي، مدافع برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويحبث يوفنتوس عن مدافع من أجل تعويض رحيل المغربي بن عطية، بالإضافة لتقدم الثلاثي بونوتشي وبارزالي، وكيليني في العمر.

صحيفة ”سبورت“ الإسبانية، نقلت ما أوردته شبكة ”Rai“ الرياضية الإيطالية، بأن يوفنتوس يضع أومتيتي على طاولة المفاوضات، ويعتبره خيارًا متاحًا في الصيف.

أومتيتي مدد عقده مع برشلونة حتى 2023 قبل سفره لروسيا الصيف الماضي للمشاركة بالمونديال، لكن بعد تعرضه لإصابة خطيرة في الركبة، خرج من حسابات فالفيردي، لصالح لينغليت وجيرارد بيكيه.

التقارير الإيطالية، أكدت بأن يوفنتوس مستعد لتقديم 80 مليون يورو من أجل التعاقد مع اللاعب الفرنسي، وهو مبلغ قد يجعل برشلونة يفكر في رحيل لاعبه لبيانكونيري.

يذكر أن مانشستر يونايتد وآرسنال، ثنائي يتصارع أيضًا على التعاقد مع المدافع الفرنسي في الصيف.