ركلتا جزاء من بوغبا تمنحان مانشستر يونايتد فوزًا باهتًا على وست هام (فيديو)

منحت ركلتا جزاء من بول بوغبا مانشستر يونايتد الفوز 2-1 على ضيفه وست هام يونايتد في إستاد أولد ترافورد في الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم السبت.

وبعد خسارته في خمس من آخر ست مباريات بجميع المسابقات، بدا يونايتد مفتقرًا للثقة مبكرًا ضد وست هام، الذي تم إلغاء هدفه بوساطة فيليبي أندرسون بعد عشر دقائق من البداية بداعي التسلل.

وتقدم يونايتد من ركلة جزاء من بوغبا في الدقيقة 19 ليريح أعصاب الجماهير.

ورغم تقدمه كان أداء يونايتد باهتًا ولم يسدد كرة أخرى على المرمى فيما تبقى من الشوط الأول.

ولم يتغير حال يونايتد بعد الاستراحة وأدرك أندرسون التعادل في الدقيقة 49 بهدفه الأول في 14 مباراة في الدوري.

وكاد ميخائيل أنطونيو أن يسجل مرتين لوست هام لكن يونايتد خطف النقاط الثلاث بركلة جزاء أخرى من بوغبا قبل عشر دقائق من النهاية.

وقفز يونايتد فوق آرسنال إلى المركز الخامس متأخرًا بنقطتين عن تشيلسي، بينما ظل وست هام في المركز 11.