ركلتا جزاء من بوغبا تمنحان مانشستر يونايتد فوزًا باهتًا على وست هام (فيديو)

منحت ركلتا جزاء من بول بوغبا مانشستر يونايتد الفوز 2-1 على ضيفه وست هام يونايتد في إستاد أولد ترافورد في الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم السبت.
وبعد خسارته في خمس من آخر ست مباريات بجميع المسابقات، بدا يونايتد مفتقرًا للثقة مبكرًا ضد وست هام، الذي تم إلغاء هدفه بوساطة فيليبي أندرسون بعد عشر دقائق من البداية بداعي التسلل.
@Ahdaf120 pic.twitter.com/SEyXREXDT1
— اهداف كرة القدم (@Ahdaf122220) April 13, 2019
وتقدم يونايتد من ركلة جزاء من بوغبا في الدقيقة 19 ليريح أعصاب الجماهير.
ورغم تقدمه كان أداء يونايتد باهتًا ولم يسدد كرة أخرى على المرمى فيما تبقى من الشوط الأول.
@Ahdaf120 pic.twitter.com/h86136nVGA
— اهداف كرة القدم (@Ahdaf122220) April 13, 2019
ولم يتغير حال يونايتد بعد الاستراحة وأدرك أندرسون التعادل في الدقيقة 49 بهدفه الأول في 14 مباراة في الدوري.
وكاد ميخائيل أنطونيو أن يسجل مرتين لوست هام لكن يونايتد خطف النقاط الثلاث بركلة جزاء أخرى من بوغبا قبل عشر دقائق من النهاية.
وقفز يونايتد فوق آرسنال إلى المركز الخامس متأخرًا بنقطتين عن تشيلسي، بينما ظل وست هام في المركز 11.
@Ahdaf120 pic.twitter.com/3v2oiOBe06
— اهداف كرة القدم (@Ahdaf122220) April 13, 2019