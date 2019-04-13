الفيفا يحث الاتحادات المحلية وروابط الدوري على تبني نهج صارم ضد العنصرية

حث الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) الاتحادات الوطنية، وروابط الدوري، على تطبيق قواعدها الصارمة الخاصة في التعامل مع العنصرية بما في ذلك السماح للحكام بإيقاف، أو إلغاء المباريات.

وأصدر الاتحاد الدولي للعبة بيانًا، اليوم السبت، ردًا على الحوادث الأخيرة التي شهدتها اللعبة، والتي وصفها جياني إنفانتينو رئيس الفيفا بأنها ”محزنة“.

وقال إنفانتينو:“هذا غير مقبول حقًا، وليس للعنصرية مكان في كرة القدم، كما أن ليس لها أي مكان في المجتمع أيضًا“.

ويملك الفيفا ”إجراء من 3 خطوات“ بالنسبة للمباريات التي تقام تحت إشرافه، وهو نظام يسمح للحكام بإيقاف المباراة وإلغائها لاحقًا في حال وجود أي حوادث تحض على التمييز.

وأضاف البيان:“يحث الفيفا الاتحادات العضوة، وروابط الدوري، والأندية، والجهات الانضباطية، على تبني نفس الإجراء مع اتباع نهج يقوم على عدم التسامح على الإطلاق مع حوادث العنصرية في كرة القدم، إضافة لتطبيق عقوبات صارمة على أي سلوك آخر مثل هذا“.

وقال داني روز، ورحيم سترلينغ، إنهما تعرضا لإهانات عنصرية خلال مباراة الجبل الأسود بتصفيات بطولة أوروبا في مارس/ الماضي، كما شهدت الكرة الإنجليزية الكثير من الحالات الأخرى خلال الأشهر الماضية.

وفتح آرسنال تحقيقًا عقب مزاعم عن تعرض كاليدو كوليبالي مدافع نابولي لإهانات عنصرية بواسطة مشجع خلال مباراة بين الفريقين في الدوري الأوروبي، يوم الخميس الماضي.