عناوين الصحف الرياضية العالمية.. مداورة برشلونة والعنصرية ومستقبل بوغبا (صور)

تحدثت الصحف الرياضية العالمية عن عدة مواضيع أبرزها العنصرية التي تضرب ملاعب كرة القدم وغيابات برشلونة أمام هويسكا وأهمها ليونيل ميسي، كما تحدثت عن اختلاف إدارة ريال مدريد حول التعاقد مع الفرنسي بول بوغبا.

واهتمت الصحف بمستقبل عدة لاعبين كالهولندي دي ليخت والبرتغالي الشاب جواو فيليكس.

وفيما يلي أبرز ما تداولته الصحف لليوم السبت، 13 أبريل:

الصحف الإسبانية

ماركا

اهتمت الصحيفة بمواجهة برشلونة لهويسكا في الليغا والتي سيغيب عنها ميسي وسواريز وبيكيه وبوسكيتش لإراحتهم ليكونوا جاهزين للقاء مانشستر يونايتد الثلاثاء في دوري الأبطال.

كما اهتمت الصحيفة بمباراة أتلتيكو مدريد وسيلتا فيغو التي تجمع النقيضين في الترتيب.

واهتمت الصحيفة بتألق البرتغالي جواو فيليكس لاعب بنفيكا المراقب من أكبر الأندية الأوروبية.

سبورت

ركزت الصحيفة الكتالونية على مباراة برشلونة مع هويسكا في الليغا دون ميسي وبوسكيتش وبيكيه وسواريز وسيرجيو روبيرتو وراكيتيش في أكبر مداورة يقوم بها فالفيردي، كما سيمنح الفرصة لعدة لاعبين كريكي وبواتينغ وتوبيدو وموريلو وديمبلي وأومتيتي.

الصحيفة تحدثت أيضًا عن عرض برشلونة للهولندي دي ليخت عقدًا لغاية 2024.

كما تحدثت الصحيفة أيضًا عن إمكانية حسم يوفنتوس للدوري نهاية الأسبوع وأحلام إسبانيول في التأهل للدوري الأوروبي.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على غياب ميسي عن لقاء هويسكا السبت، وتحدثت عن قرار فالفيردي بمداورة كبيرة.

كما تحدثت الصحيفة عن انقسام في ريال مدريد حول التعاقد مع الفرنسي بول بوغبا.

الصحف البريطانية

صن

خصصت الصحيفة البريطانية صفحتها الأولى لمحاربة العنصرية التي تغزو ملاعب إنجلترا ووجهت رسائل للمشجعين من خلال عنوان كبير: ”أحبّوا الإنسان وعيشوا صراع اللقب“.

الصحف الإيطالية

توتو سبورت

تحدثت الصحيفة عن اهتمام يوفنتوس بالبرتغالي جواو فيليكس لاعب بنفيكا والذي تتنافس عليه عدة فرق كبرى.

كما اهتمت بمستقبل غينارو غاتوزو حال عدم تأهل ميلان لدوري الأبطال وأكدت أن غاتوزو ”يملك صفر أعذار“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

الصحيفة الفرنسية ركزت على أزمة أولمبيك ليون بعد الخسارة أمام نانت وكتبت ”ليون في نفق أسود“.

كما ركزت ”ليكيب“ على تصريحات برانس غوانو لاعب أميان الذي تعرض لهتافات عنصرية مؤكدة أنه ضدها ولن يقاضي من يشتمه لأنه مع أسلوب العفو والمغفرة.