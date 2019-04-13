قبل مباراة ليفربول وتشيلسي.. هندرسون يعدد فوائد اللعب إلى جانب فابينيو

قال جوردان هندرسون قائد نادي ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، إن عودته للقيام بدور هجومي أكثر بات أسهل بمساعدة القدرة الطبيعية لزميله فابينيو على اللعب في مركز لاعب الوسط المدافع.

واعتاد هندرسون على اللعب في مركز لاعب الوسط أمام رباعي الدفاع منذ تولي يورغن كلوب مسؤولية تدريب ليفربول، لكن اللاعب، البالغ من العمر 28 عامًا، تألق منذ تحوّله إلى الجانب الأيمن في ثلاثي خط الوسط.

وسجل هندرسون الهدف الثالث لفريقه بعد مشاركته كبديل في الفوز 3/1 على ساوثهامبتون في الدوري الأسبوع الماضي، وساهم في صنع الهدف الثاني في فوز ليفربول 2/0 على ضيفه بورتو في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي.

وقال هندرسون لشبكة ”سكاي سبورتس“ التلفزيونية: ”في الماضي عندما كنت ألعب في الوسط المدافع لم يكن لدينا لاعب وسط مدافع أساسي“.

”الآن لدينا فابينيو الذي أعتبره لاعب وسط مدافع بالفطرة. إنه يلعب في هذا المركز منذ فترة طويلة ويتألق فيه“.

وأضاف: ”لهذا أعتقد أن المدرب الآن يشعر بقدرتي على القيام بدور هجومي أكثر، وفي آخر مباراتين منحني هذه الفرصة“.

وسيستضيف ليفربول، متصدر المسابقة بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، تشيلسي ثالث الترتيب غدًا الأحد.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تقام مباراة ليفربول وتشيلسي الساعة 1830 بتوقيت مكة المكرمة، 17:30 بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة على قناة beIN SPORTS HD2.