بسبب الهتافات ضد محمد صلاح.. كلوب يطالب بمنع دخول العنصريين للملاعب مدى الحياة

قال يورغن كلوب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، إن أي شخص يتم القبض عليه يهتف بشعارات مسيئة ينبغي أن يوقف مدى الحياة.

وتحدث المدرب الألماني على خلفية ”الفيديو“ الذي انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر 6 مشجعين لنادي تشيلسي يهتفون بشكل مسيء ضد المصري محمد صلاح لاعب ليفربول.

وقال كلوب للصحفيين اليوم الجمعة: إنه شيء مقزز، إنه مثال آخر عن شيء لا يجب أن يحدث. لا ينبغي أن نراه شيئا متعلقا بتشيلسي أو ليفربول، من وجهة نظري، فإنك إذا فعلت شيئا من هذا القبيل، لا ينبغي السماح لك بدخول الملعب مرة أخرى، مدى الحياة.

وأعلن نادي تشيلسي إيقاف ثلاثة مشجعين ممن ظهروا في مقطع ”الفيديو“، ومنعوا من دخول ملعب سلافيا براغ يوم الخميس في الدوري الأوروبي.