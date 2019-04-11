حب كبير.. شاهد احتضان والدة لوكاكو لميسي (فيديو)‎

استقبلت والدة البلجيكي روميرو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بترحاب شديد خلال مباراة برشلونة ومانشستر في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

والتقطت كاميرات خاصة في ممرات غرفة خلع الملابس والدة لوكاكو وهي تختضن ميسي بشدة، وتلتقط معه صورًا تذكارية.

???? خلف الكواليس | والدة لوكاكو تلتقي بالأُسطورة ليو ميسي #MUFCBarca ???????? pic.twitter.com/KQughDXHrL — FCBW Media ???? (@Barcelona_M60) ١١ أبريل ٢٠١٩

وبات برشلونة الإسباني على مشارف التأهل للدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما حقق فوزا ثمينا 1 / صفر على مضيفه مانشستر يونايتد الانجليزي أمس الأربعاء في ذهاب دور الثمانية للمسابقة القارية.

وافتتح سيبا التسجيل بتسديدة قوية في الشوط الأول وضاعف التقدم بتسديدة من فوق الحارس في الدقيقة 65 بينما قلص مواطنه كريستيان دا كروز الفارق من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع.

جاء هدف الفريق الكتالوني الوحيد عبر النيران الصديقة، بعدما سجل لوك شاو لاعب يونايتد هدفا عكسيا في مرمى الفريق الانجليزي في الدقيقة .13

وباتت هذه الهزيمة هى الثالثة التي يتلقاها يونايتد داخل معقله (ملعب أولد ترافورد)، في النسخة الحالية للبطولة، بعدما خسر صفر / 1 أمام يوفنتوس الإيطالي في مرحلة المجموعات، قبل أن يخسر مجددا 1 / 2 أمام ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي في دور الستة عشر.

وأصبح يكفي برشلونة التعادل بأي نتيجة في مباراة العودة التي ستجرى في معقله (كامب نو) الأسبوع المقبل من أجل حجز بطاقة الصعود للمربع الذهبي للبطولة التي توج بها في خمس مناسبات.