شاهد: جماهير مانشستر يونايتد تسخر من ميسي بالهتاف لكريستيانو رونالدو (فيديو)

لم يخرج ليونيل ميسي نجم وهداف برشلونة مصابًا فقط من مباراة فريقه أمام مانشستر يونايتد في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، بل سخرت الجماهير الإنجليزية منه بهتافها باسم كريستيانو رونالدو نجم الفريق السابق.

وتعرض ميسي البالغ عمره 31 عامًا لإصابة بكسر في أنفه ووجنته، وكذلك يبدو أنه سيغيب عن المباراة المقبلة للنادي الكتالوني بعد تدخل خشن من كريس سمولينغ خلال فوز النادي الكتالوني بهدف نظيف.

وذكرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية أن جماهير أولد ترافورد هتفت باسم رونالدو هداف يونايتد السابق خلال خروج ميسي للعلاج من نزيف في الأنف.

وبدا أن سمولينغ قفز عاليًا إلى جوار ميسي لكن ذراعه ارتطمت في وجه ميسي وتسببت في كسر أنفه، وجرحٍ في وجنته خضع بعدها الدولي الأرجنتيني للعلاج خارج الملعب لإيقاف النزيف.

وخلال خروجه من الملعب لتلقي العلاج كانت هتافات الجماهير مدوية باسم مهاجم ريال مدريد السابق وهدافه التاريخي ونجم يوفنتوس الحالي والغريم اللدود لميسي.

قال أحد مشجعي يونايتد عبر مواقع التواصل الاجتماعي : ”جماهير يونايتد تهتف يحيا رونالدو أثناء خروج ميسي من الملعب“ ، بينما قال آخر ”ميسي يسير خارج الملعب للعلاج بينما تهتف جماهير أولد ترافورد باسم رونالدو“.

وتعرض يونايتد للهزيمة الرابعة في آخر خمس مباريات في كل المسابقات، قبل أن يخوض مباراة العودة في ”كامب نو“ الأسبوع المقبل إذ يحتاج للفوز بفارق أكثر من هدف لبلوغ قبل النهائي.

وسيلتقي الفائز من هذه المباراة مع المتأهل من مواجهة ليفربول الإنجليزي وبورتو البرتغالي والتي انتهت ذهابًا بفوز ليفربول بهدفين نظيفين في ”أنفيلد“.