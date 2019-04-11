تقرير: هل تعمد سمولينغ إيقاف ليونيل ميسي بالضربة القاضية؟ (شاهد)

كان السؤال المسيطر على أروقة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي قبل مواجهة برشلونة الإسباني هو: ”كيف يتم إيقاف الأرجنتيني ليونيل ميسي؟“.

على الصعيد الفني، فإنه من الصعب، بل من المستحيل، إيقاف خطورة ميسي، وبالتالي فإن المدافع الإنجليزي كريس سمولينغ لاعب مانشستر يونايتد، لجأ إلى الخيار غير الرياضي على الإطلاق، بعد ما يقرب من نصف ساعة على بداية مباراة الفريقين، في ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، على ملعب ”أولد ترافورد“.

ففي لعبة هوائية مشتركة في الدقيقة الـ 29 من المباراة، انقض سمولينغ على الكرة، ولكنه في الوقت ذاته أطلق العنان لذراعه كي ترتطم بوجه ميسي، في مشهد ”يوحي بالتعمد“؛ ما أسقط أسطورة برشلونة على الأرض، وهو ينزف دمًا.

ورغم ذلك، فقد انتصر برشلونة على مانشستر يونايتد بهدف ساهم ميسي في صناعته، قبل الإصابة المرعبة التي تعرض لها ”البرغوث“، الذي نزف دمًا على أرضية مسرح الأحلام، وأكمل المباراة مصابًا.

فحوص إضافية

وقال إرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة، إن ميسي تأثر كثيرًا بالإصابة التي تعرض لها، وأكد أن الفحوصات الأولية أكدت أن الأرجنتيني لا يعاني كسرًا في الأنف.

وأشار فالفيردي إلى أن ميسي سيجري أشعة وفحوصات أخرى على أنفه، كي يكون هناك اطمئنان تام على حالته.

وتابع فالفيردي: ”لم يكن ميسي على ما يرام بعد الإصابة، وتأثر مستواه كثيرًا خلال المباراة“.

غياب ميسي عن لقاء هويسكا

وأشارت صحيفة ”آس“ الإسبانية إلى أن ميسي كان يعاني صعوبات في التنفس بعد الإصابة؛ ما أثّر على مردوده خلال اللقاء.

وأكدت تقارير صحفية إسبانية أن هناك تجاهًا داخل برشلونة لإراحة ميسي في مباراة برشلونة وهويسكا يوم السبت المقبل، في المرحلة الـ32 من الدوري الإسباني، الليغا، وذلك كي يكون جاهزًا لموقعة الإياب أمام مانشستر يونايتد بملعب ”كامب نو“ يوم الثلاثاء.

سمولينغ يتجاهل الإصابة المروعة

من جانبه، تجاهل كريس سمولينغ تمامًا اللعبة التي تسبب خلالها في إصابة ميسي، وذلك في تصريحاته عقب نهاية المباراة.

وأعرب سمولينغ عن أسفه للنتيجة التي انتهت إليها المباراة، وقال: ”من العار أننا لم نستطع هز شباك برشلونة، لقد صنعنا العديد من الفرص، ولكن للأسف لم ننجح في تسجيل أهداف، مانشستر يونايتد كان يستحق نتيجة أفضل من هذه“.

واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الإصابة التي تعرض لها ميسي على يد سمولينغ.

وقال أحد المعلقين على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“: ”لقد كان رد سمولينغ عمليًّا على سخرية كثيرين منه حول قدرته على إيقاف ميسي“.

وتابع آخر: ”قال سمولينغ قبل المباراة إنه يعلم جيدًا نقطة ضعف ميسي.. نصف ساعة فقط وقام بكسر أنف ميسي“.