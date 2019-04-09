هدف مباراة توتنهام ومانشستر سيتي.. سون يضع ”السبيرز“ في المقدمة (فيديو)

سجل هيونغ مين سون الهدف الأول لفريق توتنهام في شباك نظيره مانشستر سيتي، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء الثلاثاء، في مواجهة إنجليزية خالصة لكنها تأتي هذه المرة بنكهة أوروبية، ضمن منافسات مرحلة الذهاب بالدور ربع النهائي بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

دوري ابطال اوروبا | توتنهام 1 × 0 مانشستر سيتي | هدف اول توتنهام سون ???????????????????????????? HD Via : @if24hd__ pic.twitter.com/BZqAFsqWFo — رجع الغالي فهد الله يسلمكم (@Bail404) April 9, 2019

وحجز مانشستر سيتي مقعده في الدور ربع النهائي بمسابقة دوري أبطال أوروبا بعدما تغلب على شالكه الألماني بنتيجة 10 – 2 في مجموع مباراتى الذهاب والإياب ضمن منافسات دور الـ16، بينما تفوق توتنهام على بروسيا دورتموند الألماني بنتيجة 4 – 0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ويسعى توتنهام لتحقيق الفوز والثأر من الهزيمة التي تعرض لها أمام مانشستر سيتي بهدف النجم الجزائري رياض محرز في المباراة التي جمعتهما يوم 29 أكتوبر الماضي، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويدخل توتنهام مباراة اليوم وسط معنويات عالية، بعدما تغلب على كريستال بالاس بهدفين دون مقابل في ظهوره الأول على ملعبه الجديد ”وايت هارت لين“ ليستعيد نغمة الانتصارات بعد غياب دام خمس مباريات بـ“البريميرليغ“.

في حين يسعى مانشستر سيتي لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز من آماله في التأهل للدور نصف النهائي قبل خوض مباراة الإياب بملعب ”الاتحاد“.