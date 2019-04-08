ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز تشيلسي على ويستهام (صورة)

حقق تشيلسي فوزًا ثمينًا بنتيجة 2/0 على منافسه ويستهام، الإثنين، ضمن مباريات الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويملك نادي ليفربول 82 نقطة من 33 مباراة، ويتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، في حين يأتي مانشستر سيتي في المركز الثاني وفي جعبته 80 نقطة، ولعب 32 مباراة.

ويحتل تشيلسي المركز الثالث وقد حصد 66 نقطة من 33 مباراة، ثم توتنهام رابعًا ويملك 64 نقطة من 32.

ويقبع آرسنال في المركز الخامس بعدما حصد 63 نقطة من 32 مباراة، مقابل 61 نقطة لمانشستر يونايتد من 32 مباراة في المركز السادس.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي:

1. ليفربول، 82 نقطة، من 33 مباراة.

2. مانشستر سيتي، 80 نقطة (32 مباراة).

3. تشيلسي، 66 نقطة (33 مباراة).

4. توتنهام 64 نقطة، (32 مباراة).

5. آرسنال، 63 نقطة، (32 مباراة).

6. مانشستر يونايتد، 61 نقطة (32 مباراة).