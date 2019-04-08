إدين هازارد يقود تشيلسي لفوز صعب على ويستهام وانتزاع المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي (فيديو)

قاد النجم الأرجنتيني إدين هازارد ناديه تشيلسي لفوز صعب على ويستهام، في إطار منافسات الجولة الـ 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب ستامفورد بريدج.

وتسلم هازارد الكرة، ثم توغل وسجل هدفًا رائعًا في الدقيقة 24.

وأضاف هازارد الهدف الثاني لتشيلسي في الدقيقة 90، بمساعدة روس باركلي.

وسجل تشيلسي فوزه الرابع، مقابل تعادل وخسارة، في آخر 6 مباريات في الدوري الإنجليزي، ليرفع رصيده إلى 66 نقطة في المركز الثالث على لائحة ترتيب المسابقة.

تشيلسي 1 × 0 ويست هام | هدف هازارد pic.twitter.com/c3VUi3ehF6 — مجنوووووون كوره (@Tl03X0wleXCHvky) ٨ أبريل ٢٠١٩

هدف تشلسي الثاني عن طريق هازارد ???? pic.twitter.com/yBls3jxwuP — ChelseaClubNet تشلسي (@chelseaclubnet) ٨ أبريل ٢٠١٩

في المقابل جمدت الخسارة رصيد ويستهام عند 42 نقطة في المركز الحادي عشر.

يشار إلى أن ليفربول يتصدر جدول الترتيب وفي رصيده 82 نقطة من 33 مباراة، مقابل 80 نقطة لمانشستر سيتي في المركز الثاني، لكن من 32 مباراة.

في حين يملك توتنهام 64 نقطة من 32 مباراة في المركز الرابع.