ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف إدين هازارد في مباراة تشيلسي وويستهام (صورة)

واصل النجم البلجيكي إدين هازارد تألقه مع تشيلسي، بعدما سجل الهدف الأول في المباراة التي تجمعه مع ويستهام في الجولة الـ 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجله هازارد هدفًا رائعًا لتشيلسي في الدقيقة 24، ليرفع رصيده إلى 15 هدفًا.

ويحتل هازارد المركز الرابع على لائحة هدافي الدوري الإنجليزي مع جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي، ورحيم سترلينغ لاعب مانشستر سيتي.

ويتصدر النجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو لاعب مانشستر سيتي قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 19 هدفًا، مقابل 18 للنجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول.

بينما سجل كل من هاري كين لاعب توتنهام وساديو ماني لاعب ليفربول وبيير-إيميريك أوباميانغ لاعب آرسنال 17 هدفًا.

في المقابل سجل ألكسندر لاكازيت 13 لاعب آرسنال 13 هدفًا

وفيما يلي قائمة أبرز هدافي الدوري الإنجليزي حتى الآن:

1. سرجيو أغويرو، مانشستر سيتي، 19 هدفًا.

2. محمد صلاح، ليفربول، 18 هدفًا.

3. هاري كين (توتنهام)، ساديو ماني (ليفربول)، بيير-إيميريك أوباميانغ (آرسنال)، ولكل منهم 17 هدفًا.

4. رحيم سترلينغ (مانشستر سيتي)، وإدين هازارد (تشيلسي)، وجيمي فاردي (ليستر سيتي)، ولكل منهم 15 هدفًا.

5. ألكسندر لاكازيت، آرسنال، 13 هدفًا.