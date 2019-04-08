أهداف مباراة تشيلسي مع ويستهام.. إدين هازارد يسجل هدفًا خارقًا (فيديو)

سجل النجم البلجيكي إدين هازارد الهدف الأول في المباراة التي تجمع ناديه تشيلسي مع ويستهام، ضمن منافسات الجولة الـ 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف هازارد في الدقيقة 23، بطريقة رائعة، بعدما توغل وتجاوز مدافي منافسه وسدد في المرمى.

وسجل هازارد هدفًا ثانيًا في الدقيقة 90 بمساعجة روس باركلي.

ويملك تشيلسي 63 نقطة في المركز الخامس، مقابل 42 نقطة لويستهام في المركز الحادي عشر.

تشيلسي 1 × 0 ويست هام | هدف هازارد pic.twitter.com/c3VUi3ehF6 — مجنوووووون كوره (@Tl03X0wleXCHvky) ٨ أبريل ٢٠١٩