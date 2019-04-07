تعرّف إلى أبرز نتائج مباريات اليوم

شهدت الملاعب الأوربية والعربية الأفريقية عدة لقاءات تهم المنافسات القارية والدوريات المحلية أبرزها ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية والذي شهد مشاركة 6 فرق عربية.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ أبرز نتائج اليوم الأحد

كأس الكونفدرالية الأفريقية

حقق فريق نهضة بركان المغربي خطوة مهمة للتأهل لنصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية بعد فوزه خارج ملعبه في ذهاب ربع النهائي على حساب غور ماهيا الكيني 2-0 .

وخسر الصفاقسي حامل الرقم القياسي في الفوز بالمسابقة 3 مرات خارج ملعبه أمام نكانا الزامبي 2-1 وأبقى هدف حبيب الوسلاتي في الدقيقة 84 على آمال الفريق التونسي في لقاء الإياب الذي يجرى على أرض ملعبه .

وحقق النجم الساحلي التونسي فوزًا مهمًا على الهلال السوداني في مواجهة عربية ب3-1 ليحقق خطوة مهمة للتأهل لنصف النهائي.

وانتهت المواجهة العربية الثانية في ذهاب ربع النهائي بالتعادل السلبي بين حسنية أغادير المغربي والزمالك المصري الذي يملك أفضلية لعب لقاء الإياب على أرضه لبلوغ نصف النهائي.

كأس الاتحاد الإنجليزي

قلب واتفورد تأخره بهدفين أمام ولفرهامبتون للفوز 3-2 بعد التمديد لوقتين إضافيين ليبلغ نهائي كأس الإتحاد الإنجليزي لكرة القدم حيث سيواجه مانشستر سيتي الذي بلغ النهائي أمس السبت بالفوز 1-0 أمام برايتون.

الدوري الإسباني

حافظ خيتافي على مركزه الرابع المؤهل لدوري الأبطال بعد فوز صعب على حساب أتليتك بلباو 1-0 ليرفع رصيده إلى 50 نقطة.

وأبقى إشبيلية الخامس الضغط على خيتافي بعد فوزه خارج ملعبه على حساب بلد الوليد 2-0 ليبقى الفارق بينهما نقطة واحدة.

وفشل ديبورتيفو ألافيس في البقاء قريبًا من صراع المركز الرابع وتعادل 1-1 أمام ليغانيس ليتراجع ليبقى في المركز السابع برصيد 45 نقطة.

وأنعش سيلتا فيغو آماله في البقاء بعدما حوّل تأخره بهدف أمام ريال سوسيداد لفوز 3-1 ليخرج من دائرة الفرق المهددة بالنزول.

وتعادل ليفانتي مع هويسكا 2-2 في لقاء آخر يهم البقاء ليكسب كل فريق نقطة أبقت ليفانتي في المركز 15 برصيد 33 نقطة وهويسكا في المركز الأخير برصيد 24 نقطة.

وبقي ريال مدريد في صراع المراكز المؤهلة للمسابقات الأوروبية بعد فوز صعب على فياريال ليرفع رصيده إلى 43 نقطة في المركز السابع على بعد 3 نقاط من المركز السادس.

وتعقدت وضعية فياريال الذي يتواجد في المركز 17 بفارق الأهداف عن بلد الوليد صاحب المركز 18 أحد المراكز الثلاثة الأخيرة المؤدية للنزول.

الدوري الإنجليزي الممتاز

فشل آرسنال في استعادة المركز الثالث بعد خسارته أمام إيفرتون 1-0 وبقي رابعا برصيد 63 نقطة بفارق الأهداف عن تشيلسي الخامس ونقطتين عن مانشستر يونايتد السادس.

الدوري الإيطالي

منح نابولي يوفنتوس فرصة جديد لحسم لقب الدوري الإيطالي بعد تعادله مع جنوة 1-1 في الجولة 31 ليبقى في المركز الثاني بفارق 20 نقطة عن المتصدر.

ويحتاج يوفنتوس لنقطة وحيدة من 7 لقاءات لحسم لقب الدوري مبكرا.

تعادل إنتر ميلان سلبيًا أمام أتلانتا في لقاء قمة يهم الصراع حول المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا ليبقى في المركز الثالث برصيد 57 نقطة بفارق 5 نقاط عن منافسه الذي صعد للمركز الرابع بفارق الأهداف عن ميلان الخامس.

وتعادل لاتسيو 2-2 أمام ساسولو ليفقد نقطتين مهمتين في صراعه للتأهل للدوري الأوروبي لكنه يملك لقاء مؤجلًا يمنحه فرصة الصعود للمركز الرابع رفقة أتلانتا وميلان حيث يبتعد عنهما حاليًا بـ3 نقاط.

الدوري الألماني

تعادل بروسيا موشغلادباخ 1-1 أمام فيردر بريمن ليفقد نقطتين في صراع المركز الرابع حيث ظل خامسا بفارق 4 نقاط عن أنتراخت فرانكفورت الرابع.

كما حقق هوفينهايم فوزًا كبيرًا خارج ملعبه أمام أوجسبورغ ليبقى في الصراع حول التأهل لمسابقة الدوري الأوروبي الموسم القادم.

الدوري الفرنسي

فشل باريس سان جرمان في حسم لقب الدوري الفرنسي مبكرًا وقبل 7 جولات من النهاية بعد تعادله أمام ستراسبورغ 2-2 ولم يستفد من تعادل مطارده المباشر ليل.

ورغم التعادل ظل الفارق 20 نقطة ويحتاج الفريق الباريسي لفوز لحسم اللقب من 8 لقاءات ما زالت في جعبته.

كما ضيع ليل فرصة تعزيز مركزه الثاني والابتعاد بفارق 7 نقاط عن المركز الثالث بعد تعادله أمام ستاد ريمس 1-1، لكنه وسع الفارق إلى 5 نقاط فقط.

وفاز تولوز على نانت 1-0 ونيس على مونبلييه 1-0 ليبقى الفريق على آماله في التأهل لمسابقة الدوري الأوروبي.

الدوري المغربي للمحترفين

عزز فريق الرجاء البيضاوي فرصة في احتلال المركز الثاني المؤهل لدوري أبطال أفريقيا الموسم القادم بفوز صعب على حساب أولمبيك أسفي 1-0 ليرفع رصيده ل37 نقطة بفارق نقطتين عن صاحب المركز الثالث اتحاد طنجة المتعادل مع أولمبيك خريبكة 1-1 .

ويملك الرجاء لقاءين أقل من اتحاد طنجة ولقاء أقل من حسنية أغادير وهما أبرز منافسيه على المركز الثاني.

كما تعادل شباب الريف الحسيمي سلبيًا أمام الفتح الرباطي لتزداد وضعيته سوءًا في مؤخرة الترتيب.

الدوري المصري

تعادل الداخلية 1-1 أمام إنبي وفاز بيتروجيت على الاتحاد الإسكندري 1-0 في لقاءات برسم الجولة 28 تهم صراع البقاء.

وفاز سموحة على حرس الحدود 2-1 ليخرج من المركز الأخير نحو المركز 13 .