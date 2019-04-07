نادي الزمالك يتعادل مع حسنية أغادير ويقترب من نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية

فرض نادي الزمالك المصري التعادل السلبي على مستضيفه حسنية أغادير المغربي في قمة عربية أخرى تألق خلالها محمود عبدالرحيم (جنش) حارس الضيوف.

وسيطر حسنية أغادير على الشوط الأول تمامًا وأهدر لاعبوه ثلاث فرص للتقدم كان أولها بعد ثلاث دقائق من البداية إثر تسديدة للقائد جلال الداودي تصدى لها جنش.

وبعدها بثلاث دقائق أهدر المهاجم الفلسطيني تامر صيام فرصة خطيرة من مدى قريب وجنش بعيد عن مرماه لكنه أطاح بالكرة أعلى المرمى بغرابة شديدة.

واستمر ضغط حسنية أغادير ليسدد زهير شاوش في الدقيقة التاسعة من خارج منطقة الجزاء كرة أبعدها الحارس بصعوبة إلى ركنية.

واستمر ضغط أصحاب الأرض في الشوط الثاني حيث مرت ضربة رأس عماد الكيماوي أعلى العارضة بعد ثلاث دقائق من بداية الشوط.

وتصدى القائم الأيسر لمرمى الزمالك لتسديدة صيام في الدقيقة 77.

وكاد الزمالك أن يعاقب مستضيفه بهجمة مرتدة انفرد على إثرها يوسف إبراهيم (أوباما) بالمرمى لكنه سدد في جسد عبدالرحمن الحواصلي في الدقيقة الأخيرة.

وللتأهل إلى قبل نهائي البطولة يحتاج للفوز بأي نتيجة في مباراة العودة في مدينة السويس يوم الأحد المقبل.