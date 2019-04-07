ماوريسيو ساري يكشف موقف تشيلسي من أوليفييه جيرو

يتوقع ماوريسيو ساري مدرب تشيلسي أن يستمر أوليفييه جيرو مع النادي اللندني الموسم المقبل، وقال إنه يعتقد أن المهاجم الفرنسي يريد البقاء في ستامفورد بريدج.

وينتهي عقد جيرو مع تشيلسي في يونيو، لكن النادي يملك بندًا يسمح بتمديد التعاقد لعام إضافي.

وفي الشهر الماضي، قال المهاجم البالغ من العمر 32 عامًا، والمنضم من آرسنال في يناير من العام الماضي، إنه يريد العودة إلى فرنسا بعد زيادة إحباطه بسبب قلة مشاركاته منذ التعاقد مع غونزالو هيغواين في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وردًا على سؤال حول رغبته في الإبقاء على المهاجم الفرنسي قال ساري: ”نعم بكل تأكيد“.

”أعرف أن النادي يملك بندًا يسمح بالتمديد لموسم إضافي لذا أعتقد أنه سيستمر. هل لدي الانطباع أنه يريد البقاء؟ أعتقد ذلك“.

وساعد جيرو منتخب فرنسا على إحراز لقب كأس العالم في العام الماضي، لكنه دخل التشكيلة الأساسية لتشيلسي 7 مرات فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

ورغم ذلك بدأ جيرو أغلب مباريات تشيلسي في الدوري الأوروبي، ويتصدر قائمة هدافي هذه المسابقة برصيد 9 أهداف.

وعوقب تشيلسي في فبراير الماضي بالإيقاف لمدة عام واحد عن التعاقد مع أي لاعب، وستنظر لجنة الاستئناف بالاتحاد الدولي (الفيفا) القضية في 11 أبريل.

ويستضيف تشيلسي خامس الترتيب منافسه وست هام يونايتد في الدوري غدًا الإثنين.